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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۷

یحیی گل محمدی به نشست خبری بازی با ملوان نرسید

یحیی گل محمدی به نشست خبری بازی با ملوان نرسید

به علت تأخیر در پرواز پرسپولیس به رشت گل‌محمدی به نشست خبری نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، علیرضا اشرف درباره عدم حضور سرمربی سرخپوشان در نشست خبری قبل از بازی با ملوان بندر انزلی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده قرار بود امروز از ساعت ۱۹ در خدمت خبرنگاران محترم در انزلی باشیم که به علت تأخیر یک ساعته در پرواز تیم به سمت رشت، متأسفانه به این نشست نرسیدیم و به همین دلیل از اصحاب محترم رسانه در شهر انزلی عذرخواهی می‌کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی ساعت ۱۷ پنجشنبه هفته جاری در هفته دهم لیگ برتر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5612937

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