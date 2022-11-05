آلودگی هوا مهمان پاییزی تهرانی ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امروزه بحث آلودگی‌های زیست محیطی از مهمترین چالش‌های پیش روی بشر است و زندگی سالم و تندرستی بشر را مورد تهدید قرار می‌دهد و باید بگوییم، که آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مباحث آلودگی‌های محیط زیست است.

تغییرات آب و هوایی در اقلیم منطقه از جمله پدیده گرد و غبار که باعث ورود حجم عظیمی از ریزگردها از مرزهای غربی ایران به داخل کشور می‌شود و تهران و بخش‌های وسیعی از کشور را تحت تأثیر قرار داده و آلاینده‌هایی که همراه با پدیده وارونگی مهمان تهرانی‌ها می‌شود، به ویژه شدت این آلودگی‌ها در پاییز و بخش‌های از زمستان شهر و استان تهران بیشتر است.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در نیمه نخست سال جاری، کیفیت هوای تهران دو روز در شرایط پاک و ۹۴ روز در شرایط قابل قبول قرار داشته ضمن اینکه ۷۹ روز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، هشت روز شرایط ناسالم، یک روز شرایط بسیار ناسالم و دو روز نیز شرایط خطرناک به ثبت رسیده است و در سال جاری بیش از ۴۸ درصد روزها در شرایط نامطلوب قرار داشتند در صورتی که این نسبت در سال گذشته تنها ۱۷ درصد بود.

رشد جمعیت تهران مهمترین عامل آلودگی هوا است

یک فعال محیط زیست درباره اینکه آلودگی فزاینده هوا در استان چه منبعی دارد و راهکار مقابله با آن‌ها چیست به خبرنگار مهر گفت: رشد جمعیت در استان تهران به عقیده من مهمترین عامل آلودگی هوا است، چرا که جمعیت سبب ترافیک و آلودگی هوا می‌شود، تمایل مردم به استفاده از وسایل نقلیه شخصی و خروج هیدروکربن‌ها، اکسیدهای نیتروژن و مونوکسید کربن از اگزوز خودروها و موتورسیکلت‌ها عواملی است، که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

نادر ضرابیان استفاده از سوخت‌های فسیلی در پالایشگاه‌ها و کارخانجات را از دیگر عوامل آلودگی هوای تهران دانست و گفت: این سوخت‌ها گازها و مواد شیمیایی مضر تولید می‌کنند، که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

وی کودهای شیمیایی را از دیگر عوامل آلودگی هوا، محیط زیست و آب‌های سطحی و زیرزمینی دانست و اضافه کرد: این کودها برخلاف کودهای حیوانی آلاینده‌های خطرناک و مضری هستند.

این فعال محیط زیست ضمن تشریح وارونگی دما و نقش آن در آلودگی محیط زیست و هوا گفت: وارونگی دما باعث می‌شود، تا دود خروجی از دودکش‌ها، گازها و مواد شیمیایی و به طور کلی آلاینده‌ها پس از ترکیب با هوای سرد و هم‌دما شدن با محیط و سپس برخورد با لایه‌های گرم فوقانی، در سطح زمین به صورت افقی پخش و موجب آلودگی شوند.

وی اضافه کرد: شدت و مدت گرمای حاصل از خورشید در فصول گرم باعث شکستن مرز فوقانی وارونگی می‌شود، اما در ماه‌های سرد به خصوص آذر و دی به دلیل کاهش شدت نور آفتاب و کاهش دما و جریان باد، وارونگی با شدت بیشتری رخ می‌دهد.

یک پزشک: آلودگی هوا سبب پیری زودرس می‌شود

آلودگی هوا تأثیرات منفی روی سلامت بدن می‌گذارد، که یک پزشک در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آلودگی هوا علاوه بر ریه به پوست ما نیز آسیب می‌زند، محافظ طبیعی پوست را از بین برده و تولید کلاژن را مختل کرده و سبب ‎پیری زودرس پوست، آکنه، سرطان پوست، آلرژی، تیره شدن پوست و… می‌شود.

الهام ساعدی نیا با بیان اینکه بررسی محققان آلمانی نشان می‌دهد، که لک و چروک پوست در افرادی که در شهرهای آلوده زندگی می‌کنند، بیشتر است، اضافه کرد: آلاینده‌های هوا ۲۰ برابر از منافذ روی پوست کوچک‌تر هستند و با نفوذ به عمق پوست سبب التهاب و کاهش رطوبت پوست شده و در نتیجه پوستی افتاده و شُل خواهیم داشت و منافذ پوستی مسدود می‌شود.

وی آلودگی هوا را عامل انسداد منافذ پوست و سبب اختلال در تنفس و شادابی پوست دانست و در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که برای مقابله با اثرات آلودگی هوا بر پوست، چه کارهایی باید کرد، گفت: نوشیدن روزی ۱۰ لیوان آب در روزهای آلوده سبب هیدراته ماندن پوست و توانمندی آن در مقابله با اثرات آلودگی می‌شود.

ساعدی نیا گفت: در روزهای آلوده قبل از خواب می‌بایست، پوست را به دقت پاک کنید، تا منافذ آن باز شود و همچنین برای کاهش تأثیر آلودگی هوا بر پوست سیر، بادام، بادمجان، بروکلی، آووکادو، غلات کامل، ماهی و تخم‌‎مرغ را به ویژه در روزهای آلوده در وعده غذایی خود قرار دهید، تا به ترمیم پوست و بهبود بافت‌های آن کمک شود.

وی گفت: اشعه‌های فرابنفش خورشید نه فقط به پوست آسیب می‌زنند، بلکه تأثیر آلودگی هوا بر پوست را تشدید می‌کنند و کرم ضد آفتاب علاوه بر اشعه‌های مضر، در برابر آلودگی هوا و رادیکال‌های آزاد از پوست محافظت می‌کند.

منشأ اصلی آلودگی هوای تهران در سال‌های اخیر ورود ریزگردها از غرب کشور است

اما راهکارهای اندیشیده شده برای مقابله با این آلودگی‌ها چیست، سوالی است، که استاندار تهران در زمان تصدی خود در پاسخ به آن به خبرنگار مهر گفت: منشأ اصلی آلودگی هوا در تهران طی سال‌های اخیر ورود ریزگردها از غرب کشور است، به طور کلی مسئله آلودگی هوا در تهران ناشی از دو موضوع منابع آلاینده در زمستان همچون خودروها و موضوع پدیده‌های طبیعی همچون گرد و غبار است که در دیگر فصول سال نیز رخ می‌دهد.

محسن منصوری اواسط آبان تا اواخر زمستان را زمان افزایش آلاینده‌ها در استان تهران دانست و گفت: قرار شده که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی طرح «کهاب» (کنترل و هدایت بخارات و خروجی‌های بنزین) این خروجی‌ها در پمپ‌های بنزین را که موجب ایجاد بخشی از آلودگی هستند، در برنامه مشخص ارائه کند، البته این کار آغاز شده اما سرعت آن باید افزایش پیدا کند و از سوی دیگر نیز باید توزیع گاز در صنایع به گونه‌ای باشد که صنایع به مازوت سوزی روی نیاورند.

استاندار تهران اضافه کرد: اگر به هر دلیلی با اخذ مجوز مقرر شد، صنایعی از مازوت سوزی استفاده کند، باید تدبیر شود که بیشترین فاصله را با تهران داشته باشد.

سهم ۷۰ درصدی وسایل نقلیه در آلودگی پایتخت

منصوری در مورد معاینه فنی خودروها نیز گفت: باید نظارت و کنترل دقیق‌تری در مورد معاینات فنی خودروها انجام شود، چرا که بعضاً برخی خودروها برای اخذ گواهی معاینه فنی به شهرستان‌های اطراف مراجعه می‌کنند و این در شرایطی است که در این شهرستان‌ها حساسیت‌ها نسبت به این موضوع کمتر است، لذا باید هر شهری با توجه به شرایط خود شاخص‌های کنترلی را تعیین کند.

وی پاییز سال جاری را سومین پاییز خشک دانست و افزود: پاییز امسال بارندگی کمتر بوده است، که این امر موجب تشدید آلایندگی‌ها می‌شود و دستگاه‌ها تکلیف سنگین‌تری بر عهده دارند.

استاندار تهران در مورد سهم منابع مختلف از آلایندگی‌ها نیز گفت: ۳۰ تا ۳۲ درصد آلایندگی مربوط به منابع ثابت همچون کارخانه‌ها و ۶۸ تا ۷۰ درصد آلودگی تهران سهم منابع متحرک همچون اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت است که در این میان موتورسیکلت‌ها سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهند؛ چرا که اگر موتورسیکلتی استاندارد لازم را نداشته باشد چهار تا پنج برابر یک خودرو آلایندگی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: حدود چهار میلیون موتور سیکلت و چهار تا چهار و نیم میلیون خودرو در تهران داریم، در واقع در تهران به ازای هر نفر تقریباً یک خودرو داریم، که در برنامه‌ها تاکید شده موتورسیکلت‌های برقی را با کاربراتوری جایگزین کنیم و امیدواریم در برنامه‌ای دو تا سه ساله این مشکل را حل کنیم.

وجود خودروها، کارخانه‌ها، برق و دیگر منابع انرژی برای زندگی امروزی انکارناپذیر است، رشد صنعت و اشتغال و تکنولوژی را نمی‌توان انکار کرد و نمی‌توان از کنار این امکانات به دلیل عدم آلودگی هوا به سادگی گذشت، اما می‌توان با انجام یک سری اقدامات و مدیریت‌ها از انتشار آلودگی تا حد امکان جلوگیری کرد به طوری که حق هیچ شهروندی ضایع نشود.