به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از دوشنبه شب ۲۵ مهر ماه روی آنتن شبکه ورزش رفته است و هر هفته در دو قسمت دوشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۲۱ شب به پخش می‌رسد.

این ویژه برنامه از چهار استودیو در تهران، قطر، سواحل خلیج فارس و استودیو خبر، با حضور بازیکنان اسبق جام جهانی کشورهای مختلف روی آنتن می‌رود.

پوریا ملک آبادی تهیه‌کننده این ویژه برنامه درباره مجریان استودیوی قطر به خبرنگار مهر بیان کرد: محمد میر و عبدالله روا به‌زودی عازم قطر خواهند شد و اجرای استودیوی قطر را بر عهده خواهند داشت.

وی عنوان کرد: ویژه‌برنامه «جام جهانی ۲۰۲۲ قطر» از ۲۵ آبان ماه به صورت هر شبی خواهد بود و با این مجریان هم همراه خواهیم شد.