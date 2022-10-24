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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۴

برای پخش از شبکه ورزش؛

عبدالله روا برای جام جهانی عازم قطر می‌شود/دو مجری یک ویژه‌برنامه

عبدالله روا برای جام جهانی عازم قطر می‌شود/دو مجری یک ویژه‌برنامه

عبدالله روا و محمد میر به‌عنوان مجریان حاضر در استودیوی شبکه ورزش مستقر در قطر برای ویژه‌برنامه جام جهانی۲۰۲۲ انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از دوشنبه شب ۲۵ مهر ماه روی آنتن شبکه ورزش رفته است و هر هفته در دو قسمت دوشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۲۱ شب به پخش می‌رسد.

این ویژه برنامه از چهار استودیو در تهران، قطر، سواحل خلیج فارس و استودیو خبر، با حضور بازیکنان اسبق جام جهانی کشورهای مختلف روی آنتن می‌رود.

پوریا ملک آبادی تهیه‌کننده این ویژه برنامه درباره مجریان استودیوی قطر به خبرنگار مهر بیان کرد: محمد میر و عبدالله روا به‌زودی عازم قطر خواهند شد و اجرای استودیوی قطر را بر عهده خواهند داشت.

وی عنوان کرد: ویژه‌برنامه «جام جهانی ۲۰۲۲ قطر» از ۲۵ آبان ماه به صورت هر شبی خواهد بود و با این مجریان هم همراه خواهیم شد.

کد مطلب 5615526
عطیه موذن

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