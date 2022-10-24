استاندار قم با خانواده شهید «مهدی زاهدلویی» دیدار کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدتقی شاهچراغی به همراه حجت‌الاسلام هنرمند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، با حضور در منزل شهید زاهدلویی از شهدای امنیت استان، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار ضمن تسلیت شهادت این طلبه بسیجی، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرد.

شهید مهدی زاهدلویی از طلبه‌های بسیجی بود که در جریان اغتشاشات اخیر این استان از ناحیه قلب با سلاح سرد مجروح شد و پس از یک هفته تحمل جراحات در روز ۱۰ مهرماه جاری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

‌