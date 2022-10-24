فریب کرونا را نخورید/آنفلوانزا مرگبار است

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از ویژگی‌های مثبت پاندمی کرونا، این بود که رعایت بهداشت فردی و گروهی در سطح جامعه به شدت افزایش یافت و باعث شد تا بیماری‌هایی همچون آنفلوانزا، در دو سال گذشته کمتر شیوع پیدا کند. در حالی که امسال، موج آنفلوانزا زودتر از موعد مقرر از راه رسید و حالا، مراکز درمانی و درمانگاه‌ها و اورژانس بیمارستان‌ها، مملو از افرادی است که با علائم سرماخوردگی نزد پزشک می آیند. اما، به گفته شهنام عرشی سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ۵۰ درصد موارد سرماخوردگی را باید آنفلوانزا تلقی کرد.

بر اساس پیش بینی‌های وزارت بهداشت، شیوع آنفلوانزا معمولاً از آبان آغاز می‌شود، اما امسال از روزهای ابتدایی مهر ماه شاهد مراجعات افراد با علائم سرماخوردگی به درمانگاه‌ها و مراکز درمانی بودیم.

به گفته کارشناسان بهداشتی، علت شیوع زودرس آنفلوانزا در پاییز امسال، ناشی از عادی انگاری‌های کرونایی بوده است. زیرا، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به شدت نزول پیدا کرده و افراد مثل سال‌های قبل، از ماسک استفاده نمی‌کنند و نکات بهداشتی را از یاد برده اند.

گزارش‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد تا قبل از شروع فصل پاییز، حدود ۱۰ درصد مردم از ماسک استفاده می‌کردند. اما، به دنبال شیوع سرماخوردگی و آنفلوانزا، استفاده از ماسک افزایش یافته است.

یکی دیگر از عوامل افزایش موارد سرماخوردگی و آنفلوانزا در کشور، آمار کرونا بوده است. به طوری که با آمدن ویروس کرونا، مردم از سایر بیماری‌های ویروسی مثل آنفلوانزا غافل شدند و احساس کردند، اگر کرونا را شکست دهیم، سایر بیماری‌های ویروسی مهم نیستند. در حالی که آنفلوانزا هم مرگ و میر خودش را دارد. اما، هیچ وقت آمار تفکیکی از مرگ و میرهای ناشی از آنفلوانزا نداشته ایم. در حالی که ابتلاء به آنفلوانزا در برخی از افراد، می‌تواند مرگبار باشد.

افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، کسانی که دچار نقص ایمنی هستند، سالمندان، مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال، از جمله افرادی هستند که باید بیشتر مراقب آنفلوانزا باشند.

تقسیم بندی بیماران آنفلوانزایی

محمدرضا صالحی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، با عنوان این مطلب که آنفلوانزای نوع A شدیدتر از نوع B است، گفت: ما بیماران را به دو گروه تقسیم بندی می‌کنیم.

وی افزود: گروه پرخطر، شامل سالمندان، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، مادران باردار و کودکان است که می‌بایست نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

صالحی گفت: گروه دوم بیماران، بالغین سالم هستند که شامل افراد پرخطر نیستند.

به گفته پزشکان، دوره قرنطینه آنفلوانزا، بین ۵ تا ۷ روز است.

در همین حال، برخی از بیماران مبتلا به آنفلوانزا راهی بخش‌های ICU می‌شوند.

این افراد، زمینه ژنتیکی دارند و آنفلوانزا در این قبیل بیماران تشدید شده و آنها را راهی یخش های ICU می‌کند.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم

علی اسدالهی امین فوق تخصص بیماری‌های عفونی، گفت: اگر بعد از گذشت سه روز از ابتلاء به آنفلوانزا، تب بیمار ادامه پیدا کرد، سرفه‌های او خلط دار شد و دچار تنگی نفس گردید، لازم است حتماً به پزشک مراجعه کند.

وی تاکید کرد: شاید سرفه‌های خشک تا چند وقت ادامه داشته باشد که مشکل خاصی نیست، اما اگر سرفه‌ها خلط دار شد، می‌تواند خطرناک باشد.

ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با بیان این موضوع که موارد مرگ و میر آنفلوانزا کمتر از کرونا نیست، گفت: متأسفانه مردم، آگاهی زیادی از بیماری آنفلوانزا ندارند. در حالی که وقتی همه گیری آنفلوانزا رخ می‌دهد، شاهد موارد بستری و مرگ و میر ناشی از این بیماری هستیم.

توصیه‌های وزارت بهداشت برای جلوگیری از ابتلاء به آنفلوانزا

۱- دریافت واکسن سالیانه آنفلوانزا بالاخص اگر در گروه‌های حساس و آسیب پذیر و در معرض خطر قرار دارید.

۲- اجتناب و دوری از افرادی که مبتلا به بیماری (واگیر) هستند (رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از تماس غیر ضروری).

۳- اجتناب و پرهیز از تماس دست‌ها (قبل از شستشو و ضد عفونی کردن آنها) با چشم‌ها، دهان و بینی زیرا ممکن است از این طریق عوامل بیماری زا وارد بدن شما شوند.

۴- تمیز کردن و گندزدایی کردن مداوم و مکرر وسایل و سطوح مشترک در خانه بالاخص زمانی که فرد بیماری در خانه حضور دارد.

۵- شستشوی مداوم و مکرر دست‌ها (با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده).

۶- تهویه مناسب و مطلوب هوای محل زندگی و اسکان.

۷- پرهیز از تماس بدون حفاظت با پرندگان و سایر حیوانات و بالاخص لاشه پرندگان و حیوانات تلف شده.