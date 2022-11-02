آنفلوانزا از کرونا سبقت گرفت/ زمستان ویروسی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با مراجعه به مطب پزشکان و اورژانس بیمارستان‌ها، شاهد مراجعات افرادی هستیم که قریب به اتفاق آنها درگیر آنفلوانزا شده اند.

شیوع آنفلوانزای فصلی را همه ساله از آبان آغاز می‌شود، اما امسال شاهد غافلگیری از سوی این ویروس بودیم. به طوری که ۴ هفته زودتر از راه رسید.

در دو سال گذشته که تجربه زندگی با کرونا را داشتیم، رعایت پروتکل‌های بهداشتی باعث شد از شیوع آنفلوانزا جلوگیری شود. اما، با عادی انگاری‌ها در تابستان، به یکباره شاهد موج آنفلوانزا در کشور بودیم.

شهنام عرشی سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در پاسخ به این سوال که یک بیمار مبتلا آنفلوانزا می‌تواند چند نفر را درگیر بیماری کند، گفت: اگر کسی قبلاً واکسن آنفلوانزا نزده و یا قبلاً بیماری را نگرفته است، می‌تواند مبتلا شود. البته شدت و درگیری بیماری آنفلوانزا در مقایسه با کرونا کمتر است.

وی با عنوان این مطلب که انتظار داریم همه ساله موج آنفلوانزا حدود سه تا چهار ماه طول بکشد، مگر اینکه سویه جدیدی بروز کند، افزود: خوشبختانه سویه‌ای که شایع است، از سویه های آنفلوانزا در سال‌های گذشته است.

شیوع آنفلوانزا باعث شلوغی مطب‌ها و درمانگاه‌ها شده است، در حالی که نیاز نیست با کوچک‌ترین علامت بیماری به سراغ پزشک برویم. بهترین راه مقابله با آنفلوانزا، استراحت و قرنطینه و مصرف مایعات است. در همین حال، علی اسدالهی امین فوق تخصص بیماری‌های عفونی، گفت: اگر بعد از گذشت سه روز از ابتلاء به آنفلوانزا، تب بیمار ادامه پیدا کرد، سرفه‌های او خلط دار شد و دچار تنگی نفس گردید، لازم است حتماً به پزشک مراجعه کند.

وی تاکید کرد: شاید سرفه‌های خشک تا چند وقت ادامه داشته باشد که مشکل خاصی نیست، اما اگر سرفه‌ها خلط دار شد، می‌تواند خطرناک باشد.

این در حالی است که به گفته سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ۵۰ درصد موارد سرماخوردگی را، افراد مبتلا به آنفلوانزا تشکیل می‌دهند.

حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: توصیه ما در شرایط کنونی، تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در فضاهای مسقف، مکان‌های شلوغ، مراکز آموزشی و بخش حمل و نقل عمومی برای پیشگیری از ابتلاء به آنفلوانزا است. مهم‌ترین پروتکل بهداشتی در حال حاضر، استفاده از ماسک است اما شستشوی مداوم دست‌ها و رعایت فاصله فیزیکی نیز مهم است.

وی با بیان اینکه تزریق واکسن آنفلوانزا تأثیر زیادی در کاهش موارد بستری در بیمارستان‌ها و مرگ و میر دارد، افزود: توصیه ما این است که کودکان، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و افراد بالاتر از ۶۵ سال و نیز نیروهای بهداشتی و درمانی، واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

۴۰ روز از فصل پاییز را پشت سر گذاشته ایم و پیش بینی می‌شود در زمستان هم درگیر موج آنفلوانزا باشیم. آمارها از موارد ابتلاء به آنفلوانزا در کشور، نشان می‌دهد که گوی سبقت را از کرونا ربوده و به سرعت در حال افزایش است.

با این اوصاف، باید منتظر یک زمستان ویروسی باشیم که شاید بیشتر از کرونا، ما را آزار دهد.

استفاده از ماسک در فضاهای مسقف و شلوغ مثل کلاس‌های درس در مدارس و دانشگاه‌ها، شستشوی مداوم دست‌ها، استفاده از تهویه و…، می‌تواند تا حدودی ما را از ترکش‌های ویروس آنفلوانزا مصون نگه دارد.