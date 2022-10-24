پیک آنفلوانزا در اهواز زودتر از موعد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شایسته شمی پور پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص بیماری آنفلوانزا بیان کرد: آنفلوانزا بیماری ویروسی حاد تنفسی است که با شروع ناگهانی تب، سردرد، بدن درد، گلودرد، آبریزش و اشک‌ریزش همراه است.

وی با اشاره به اینکه هر سال آذر و دی‌ماه پیک آنفلوانزا رخ می‌داد اما امسال این بیماری زودتر آغاز شده و ممکن است با کرونا اشتباه شود، تاکید کرد: با توجه به تشابه علائم آنفلوانزا و کرونا در بیماران لازم است که فرد پس از بروز علائم فوراً به پزشک مراجعه کند.

شمی پور با اشاره به اهمیت تزریق واکسن آنفلوانزا در زنان باردار، افزود: واکسن آنفلوانزا از جمله واکسن‌هایی است که در طول یک دهه اخیر برای زنان باردار توصیه می‌شود چون استفاده از واکسن آنفلوانزا یکی از نکات مراقبتی دوره بارداری است که به زنان برای محافظت از خود و جنین شأن در برابر ویروس آنفلوانزا کمک می‌کند.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه داد: تزریق واکسن آنفلوانزا تأثیر بسیار زیادی در کاهش مرگ مادر باردار به هنگام ابتلاء به این بیماری دارد، این واکسن علاوه بر اینکه بر مادر تأثیر می‌گذارد در حفاظت از سیستم ایمنی بدن جنین نیز تا ماه‌ها بعد از تولد اثر گذاشته و موجب می‌شود تا نوزاد سیستم ایمنی قوی‌ای پیدا کند.

وی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در خصوص واکسن آنفلوانزا در نظر گرفته شود، این است که احتمال ابتلاء به ویروس آنفلوانزا را به صفر درصد نمی‌رساند بلکه شمار دفعاتی را که ممکن است فرد در طول یک سال به این ویروس مبتلا شود، کاهش می‌دهد و از شدت و وخامت حال بیمار در مدت زمان ابتلاء به ویروس آنفلوانزا می‌کاهد.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز ادامه داد: بنابراین مجموعه علائم و تأثیراتی را که بر اثر ابتلاء به ویروس آنفلوانزا در فرد ایجاد می‌شود می‌توان با تزریق واکسن کاهش داد و از بروز خطرات جدی پیشگیری کرد.

وی تصریح کرد: یکی از باورهای عموم مردم این است که واکسن آنفلوانزا احتمال خطر سقط جنین را افزایش می‌دهد در حالی که تا کنون گزارشی مبنی بر سقط جنین در اثر ابتلاء به آنفلوانزا مشاهده نشده است.

شمی پور گفت: واکسن آنفلوانزا برای زنان باردار در مراکز خدمات جامع سلامت به صورت رایگان تزریق می‌شود؛ بنابراین مادران باردار می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود نسبت به دریافت این واکسن اقدام کنند.

وی در خصوص تزریق واکسن کرونا برای عموم جامعه به ویژه زنان باردار گفت: واکسن مناسب در دوره بارداری سینوفارم است، حداقل فاصله دز اول و دوم ،۲۱ روز است، اکنون نوبت یادآور به افراد بالای ۱۸ سال توصیه می‌شود.

شمی پور افزود: افرادی که حداقل ۶ ماه از نوبت قبل واکسن کرونای خود گذشته است، توصیه به دریافت نوبت یادآور (سوم یا چهارم) می‌شوند، برای واکسن‌های کرونا حداکثر فاصله تعیین نشده و توصیه عمومی، تزریق واکسن در فواصل تعیین شده در دستورالعمل‌های کشوری است، هم اکنون این نوع واکسن کرونا برای مادران باردار در تمامی پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت وجود دارد.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به اهمیت تزریق واکسن آنفلوانزا و کرونا در مادران باردار و با تأکید بر این موضوع که آخرین و به روز ترین دستورالعمل‌های مرتبط با واکسیناسیون در مراکز بهداشت وجود دارد، گفت: از مادران باردار درخواست می‌شود تا تزریق این واکسن‌ها حتماً با مشورت پزشک و ماما مرکز بهداشت محل سکونت خود انجام بشود.