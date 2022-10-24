دنبال رکورد شکنی در پرداخت تسهیلات هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه باید در خصوص پرداخت تسهیلات پروژه‌ها رکورد شکنی کنیم گفت: وقتی زمان پروژه‌ها طولانی می‌شود، هزینه آن برای کل کشور افزایش می‌یابد. باید در خصوص اولین پروژه مانایی، زمان پرداخت تسهیلات به طور ویژه زیر ذره‌بین قرار بگیرد.



وی افزود: در بخش‌های دولتی معمولاً هنگام پرداخت تسهیلات همراهی لازم وجود ندارد، اما در طرف مقابل بخش خصوصی در بازپرداخت همکاری لازم را ندارد. در تسهیلات مانایی قراردادهای ارزی و ریالی به یکدیگر متصل شده‌اند. در یک تعریف سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری تنها ارز نمی‌خواهند و با در تسهیلات مانایی هم ارز و هم ریال در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این وجود ریال که صندوق پرداخت می‌کند به ارز متصل است و محاسبات آن ریالی است.



رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی به این دلیل که صندوق ارزی است نیاز بود تا تسهیلات به یک ارز متصل شود. ما ریال مانا وام می‌دهیم که به ارز متصل شده است. صندوق توسعه ملی از هیئت عامل مجوز گرفته است که حتی دارایی‌های ریالی خود را به عنوان ریال مانا در نظر بگیرد. هر کجا ارزش ریال باقی بماند آن ریال مانا است و می‌تواند شامل تبدیل کرده ریال صندوق به سهام، طلا و سایر موارد نیز باشد.



کار صندوق بنگاه سازی است نه بنگاه داری



صندوق توسعه ملی بانک، بودجه عمومی، بودجه عمرانی و بیمه نیست. صندوق توسعه ملی باز تعریف هیچ نهاد دیگری نیست. بانک‌ها کار خود را انجام می‌دهند و تسهیلات پرداخت می‌کنند. در بودجه نیز لایحه به مجلس می‌رود و اکیداً به گفته شده شما بودجه کشور نیستید. طبق قوانین کشور بودجه عمرانی است که باید به توسعه زیر ساخت‌های یک استان کمک کند. نقش صندوق تنها توسعه است و نباید در این مسیر خود منابع صندوق کاهش پیدا کند. در مسیر افزایش منابع صندوق توسعه باید سرمایه‌گذاری داشته باشد. کار صندوق بنگاه سازی است نه بنگاه داری.



وی گفت: برای توسعه دو راه متصور است، یکی معاون بانکی که تسهیلات پرداخت می‌کند و دیگری سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم مشارکت در طرح‌ها، خرید سهام و راهکارهای دیگر را داشته باشیم که منجر به افزایش دارایی‌های صندوق می‌شود. صندوق تلاش می‌کند تا با ایجاد ابزارهای مختلف امر توسعه در کشور را تسریع کند.