به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییرات مدیریتی که در باشگاه استقلال رخ داد و علی فتح الله زاده جانشین مصطفی آجورلو شد، برخی افراد به دنبال مطرح کردن احتمال تغییر در راس کادر فنی آبی پوشان افتادند و خبرهای حاشیه ای را نیز در این مورد منتشر کردند که مورد تایید باشگاه نیست.

هر چند استقلال با ریکاردو ساپینتو نتایج قابل قبولی گرفته و با اختلاف کمی نسبت به صدر در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد، اما عنوان شده مدیرعامل جدید به دنبال ایجاد تغییراتی در راس کادر فنی این تیم است تا شرایط را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر بهتر کند.

این در حالی است که علی فتح الله زاده در مصاحبه های اخیرش بارها تاکید کرده که سیاست باشگاه حمایت از ساپینتو است و تمام شرایط را برای حمایت از این مربی پرتغالی فراهم خواهد کرد. با این حال برخی نزدیکان به سرمربی سابق آبی پوشان به دنبال مطرح کردن نام وی برای بازگشت به نیمکت استقلال هستند.

یکی از نزدیکان باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه سیاست این باشگاه حمایت از ساپینتو تا رسیدن به عنوان قهرمانی است در مورد مطرح شدن نام امیر قلعه نویی به عنوان نزدیکترین گزینه برای جانشین ساپینتو عنوان کرد که به هیچ عنوان مسئولان باشگاه چنین قصدی ندارند و اصلا نامی برای تغییر مطرح نشده است.

به نظر می رسد با توجه به انتقاداتی که از رفتارهای ساپینتو مطرح می شود، برخی نزدیکان به سرمربی سابق استقلال از این فرصت سوء استفاده کرده و بحث تغییر در کادر فنی آبی های تهران را پیش کشیده اند.

این در حالی است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد هیچ بحثی در این مورد مطرح نشده و استقلال از ساپینتو حمایت خواهد کرد و امیدوار است که با این سرمربی پرتغالی در سوپرجام به پیروزی برسند و نخستین قهرمانی با وی را جشن بگیرند.