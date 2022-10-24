دولت جدید عراق حامی شرکت های خارجی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق با سفیر کره جنوبی در عراق دیدار و گفتگو کرد.

وی در جریان این دیدار گفت: دولت آتی عراق اهتمام و اهمیت ویژه ای به فراهم آوردن بستر سرمایه گذاری در عراق و صیانت از آن به کار خواهد بست و حمایت قوی از شرکت های کره ای و بین المللی در برابر تحرکات و مانع تراشی ها در مسیر فعالیت آنها، به عمل خواهد آورد.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق در ادامه تاکید کرد: عراق به تقویت شراکت با کشورهای دنیا به منظور استفاده از تجارب آنها در زمینه های توسعه توان بخش های اقتصادی و آموزشی نیاز دارد.

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مکلف عراق، دیروز(یکشنبه) با احمد امجد علی، سفیر پاکستان در عراق درخصوص روابط دوجانبه میان کشورها بحث و گفتگو کرد.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیر، السودانی در این دیدار تمایل دولت آتی برای تقویت همکاری های دوجانبه با پاکستان در زمینه نظامی بخصوص تسلیحات و آموزش، اهمیت احیای گردشگری مذهبی بین دو کشور و همسویی مواضع در مجامع بین المللی به نحوی که به نفع دوطرف باشد را ابراز کرد.

امجد علی نیز به نوبه خود ، تبریک دولت پاکستان را به مناسبت نخست وزیری وی به سودانی ابلاغ و بر اطمینان نسبت به موفقیت وی در تشکیل دولت آتی و توان او برای مدیریت کشور و مقابله با چالش های کنونی تأکید کرد.

سفیر پاکستان از نخست وزیر مکلف برای سفر به پاکستان در آینده جهت امضای یادداشت تفاهم در زمینه همکاری تجاری و اقتصادی دعوت کرد.