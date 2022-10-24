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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۲۵

شهردار تبریز:

مسیر تاریخی پیاده‌راه پاساژ تبریز به محور گردشگری تبدیل می‌شود

مسیر تاریخی پیاده‌راه پاساژ تبریز به محور گردشگری تبدیل می‌شود

تبریز-شهردار تبریز از تلاش برای ساماندهی املاک تاریخی کوچه پاساژ و مسیر پروژه پیاده‌راه پاساژ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار امروز به همراه سید کاظم زعفرانچی‌لر رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز از کوچه تاریخی پاساژ بازدید کرد.

شهردار تبریز در این بازدید گفت: به منظور هویت‌بخشی به بافت تاریخی فرهنگی تبریز، شهرداری تبریز با محوریت شهرداری منطقه ۸، در نظر دارد طرح سنگفرش پیاده‌راه پاساژ را به همراه جداره‌سازی و مرمت نماهای خارجی این مسیر، طی ماه‌های آتی اجرا و تکمیل کند.

وی ادامه داد: املاک تاریخی کوچه پاساژ و مسیر پروژه پیاده‌راه پاساژ ساماندهی می‌شود تا این مسیر تاریخی به محور گردشگری تبریز تبدیل شود.

به منظور توسعه معابر پیاده راهی در محدوده مرکزی شهر، از روزهای گذشته معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، عملیات تخریب آسفالت و جدول‌کاری در کوچه پاساژ را آغاز کرده و به زودی عملیات سنگفرش مسیر را اجرا خواهد کرد.

در قالب این طرح، دو پیاده‌رو در ضلع شرقی و غربی کوچه پاساژ به عرض پنج متر احداث می‌شود و مسیر ترددی خودرو نیز در میان این دو پیاده‌رو در نظر گرفته شده است.

در کنار عملیات تخریب آسفالت، عملیات رفع مشکل تأسیسات شهری و انتقال تیرهای برق به حاشیه مسیر توسط عوامل فنی و عمرانی منطقه ۸ اجرا می‌شود.

یعقوب هوشیار در این بازدید با اهالی و اصناف کوچه پاساژ نیز دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 5616039

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    نظرات

    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      0 0
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      لطف فرمائید عملیات سنگ فرش خیابان وپیاده رو های شهرک باغمیشه را که چند ماه است پیش عملیاتی کردین به اتمام برسانید وبعداز آن کوچه پاساژ را شروع کنید همه را با هم شروع نکنید خسته میشوید
    • وحید IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      0 0
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      درود

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