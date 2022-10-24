۶ دفتر خدمات مسافرتی برای فروش تورهای جام جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره ۲ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در خصوص جام جهانی ۲۰۲۲ قطر منتشر شد. در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه شماره یک با توجه به نزدیک شدن به بازی‌های جام جهانی قطر ۲۰۲۲ و انجام تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی، ضرورت دارد علاقه‌مندان به حضور در جام جهانی قبل از هرگونه اقدام برای خرید بسته سفر (تور) به مقصد قطر به موارد زیر توجه کنند.

بر اساس مصوبات کمیسیون تورهای خروجی ویژه جام جهانی قطر ۲۰۲۲، شش شرکت از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که دارای شرایط برگزاری تور به مقصد کشور قطر هستند، انتخاب و اسامی آنها در سایت وزارت میراث فرهنگی منتشر شده است.

سایر دفاتر یا شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز صرفاً در صورت انعقاد قرارداد با یکی از شرکت‌های مذکور و اخذ عاملیت رسمی می‌توانند نسبت به فروش تور جام جهانی اقدام کنند لذا هموطنان علاقه‌مند سفر به قطر برای بازدید بازی‌های جام جهانی فوتبال می‌توانند به صورت مستقیم از طریق پنج شرکت کارگزار اصلی و یا از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سراسر کشور که قرارداد عاملیت با دفاتر منتخب را دارند، نسبت به خرید بسته سفر اقدام کنند.

به‌منظور جلوگیری از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده احتمالی از سوی اشخاص غیرمجاز رعایت نکات زیر لازم است:

اطمینان از مجاز و معتبر بودن فروشنده تور مسافرتی با مشاهده مجوز دفتر خدمات مسافرتی و قرارداد عاملی از دفاتر منتخب

ضرورت عقد قرارداد ممهور و امضا شده توسط مقام مجاز دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری (مجری تور) و دریافت یک نسخه کامل از آن

پرهیز از واریز هرگونه وجه به حساب واسطه‌ها و اشخاص متفرقه و فاقد سمت مجاز

استعلام اعتبار دفتر فروش تور از ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها در صورت لزوم

توجه به قوانین فیفا که از سایت رسمی فیفا به آدرس https://www.fifa.com و اطلاعیه‌های صادره از فدراسیون فوتبال به آدرس https://www.fifa.. ir است.

همچنین اطلاعیه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که متعاقباً از طریق روابط‌عمومی و از درگاه وزارت از طریق آدرس الکترونیکی www.mcth.ir اعلام می‌شود.