اوربان برای اتحادیه اروپا، شمشیر را از رو بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان با اشاره به تهدیدهای اتحادیه اروپا برای فشار به بوداپست، متعهد شد که در برابر فشار این بلوک از کشورش دفاع خواهد کرد.

اوربان در نطق خود در جریان شصت‌وششمین سالروز آغاز انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان، گفت: بیایید نگران آنهایی نباشیم که از کمین سایه‌ها یا بلندی‌های بروکسل، به ما شلیک می‌کنند. آنها به سرنوشت اجدادشان دچار خواهند شد.

وی افزود: زمانی که نخستین امپراتوری فاتح به ما حمله کرد، اینجا بودیم و زمانی که آخرین امپراتوری فروبپاشد هم اینجا خواهیم بود. به وقت اجبار، آنها را تحمل خواهیم کرد و در زمان مقدور، با آنها مبارزه می‌کنیم. فرصتی باشد، شمشیر می‌کشیم و زمانی که سال‌های طولانی ستم فرا برسد، مقاومت خواهیم کرد. ما پیروزیم حتی وقتی شکست بخوریم.

مجارستان از سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمده و بروکسل همواره این کشور را با ادعای سوابق ناخوشایند دموکراتیکی و فساد به بار آمده تحت رهبری اوربان، شماتت و به کاهش بودجه تهدید کرده است.

بوداپست خلاف بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا، از پیروی از خط مشی کلی این بلوک در قبال جنگ اوکراین و ارسال تسلیحات به این کشور خودداری و به دفعات از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو انتقاد کرده است.

تاماش منزر، سخنگوی ارشد وزارت خارجه مجارستان روز جمعه با رد درخواست‌های اتحادیه اروپا برای شکست روسیه در اوکراین، تاکید کرد که «موضع جنگ‌طلبانه بروکسل، به تداوم جنگ و عذاب خواهد انجامید.»

این در حالی است که میکلاس بِک، وزیر جمهوری چک در امور اروپایی، اوایل سپتامبر هشدار داد که موضع مجارستان درباره روسیه، می‌تواند به خروج بوداپست از اتحادیه اروپا بینجامد.