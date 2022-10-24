به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه با انتقاد از مداخله بروکسل در جنگ روسیه و اوکراین، گفت که سیاست‌های این بلوک تحت تأثیر «اشتباه محاسباتی، هیجان، خشم و واکنش‌های سطحی» اتخاذ شده است.

اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه مسکو، ارسال تسلیحات به کی‌یف و اصرار این بلوک به راه‌حل نظامی برای فیصله دادن به این بحران بخشی از این مداخلات اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

سارکوزی درباره اقدامات مداخله‌جویانه بروکسل در جنگ جاری بین روسیه و اوکراین گفت: کمیسیون اروپا اساساً یک نهاد اجرایی است. علاوه بر این، هنوز متوجه نشده‌ام که اورسولا فون در لیِن، رئیس کمیسیون اروپا، بر اساس کدام ماده معاهدات اروپایی، صلاحیت خود را در حوزه خرید تسلیحات و سیاست خارجی توجیه می‌کند!

سیاستمدار ۶۷ ساله فرانسوی ادامه داد: در حال حاضر تنها چیزی که اروپایی‌های می‌شوند، هزینه‌های میلیاردها یورویی برای خرید سلاح است. سلاح بیشتر یعنی قربانیان و جنگ بیشتر.

به گفته سارکوزی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود، سیاست‌های اتحادیه اروپا بر مبنای احساسات و واکنش‌های سطحی اتخاذ شده و به همین دلیل «ما (اروپا) بر لبه یک آتشفشان می‌رقصیم!»

وی به‌رغم درست خواندن تصمیم این بلوک در محکوم کردن روسیه و ابراز همبستگی با اوکراین، تاکید کرد که اتحادیه اروپا به «خویشتن‌داری» هم نیاز داشته و باید در مسیر جلوگیری از تشدید جنگ قدم بردارد.

به باور وی، «حالا زمان اتخاذ تدابیر و ابتکارهای جدی برای آغاز گفتمان درباره آینده و صلح، فرا رسیده است.»

سارکوزی همچنین از ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به‌دلیل امضای فرمان «غیرممکن» بودن مذاکره با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به شدت انتقاد کرد و گفت که چنین موضعی، معادل «درخواست تغییر رژیم در مسکو بوده» و وی آن را «جهشی خطرناک به سوی ناکجاآباد می‌داند.»

مسکو که از آغاز عملیات نظامی در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) همواره کی‌یف را به مذاکره دعوت کرده، طرف اوکراینی را بابت تضعیف ظرفیت‌های دستیابی به توافق صلح‌آمیز، سرزنش کرده است. روسیه همچنین ارسال تسلیحات از سوی آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا برای دولت زلنسکی را محکوم و تاکید کرده که چنین اقداماتی، نتیجه جنگ را تغییر نداده و تنها به طولانی شدن آن و افزایش خطر رویارویی مستقیم روسیه و ناتو می‌انجامد.