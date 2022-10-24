کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان کوراش جهت اعزام به مسابقات جهانی هند در تاریخ‌های ۱ و ۲ آبان ماه در آکادمی ملی ووشو برگزار شد.

دبیر انجمن کوراش تصریح کرد: در بخش بانوان لیلا سیاهوشی (همدان)، طاهره آذرپیوند (کهکیلویه و بویر احمد)، پردیس عیدی وندی (اصفهان)، فاطمه فتاحی جویبار و فاطمه برمکی (مازندران)، دنیا آقایی (سمنان)، صبا کرمعلی (همدان)، زهرا باقری (لرستان) و (مازندران) لباس تیم ملی را بر تن می‌کنند.

وی در ادامه افزود: در بخش آقایان نیز علی قلی‌پور (تهران)، قاسم نوری‌زاده (لرستان)، الیاس پاکدل، محمد محمدی بریمانلو و جواد مرادی (خراسان شمالی) و مسعود قوی‌بازو (خراسان رضوی) عضو تیم ملی شدند.

خسرویار خاطر نشان کرد: بتول پاکروح و رضا مهنان به عنوان سرمربیان تیم‌های بانوان و آقایان به این مسابقات اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: اردوی تیم ملی آقایان و بانوان از ۱۰ الی ۲۵ آبان ماه در بجنورد برگزار می‌شود.

دبیر انجمن کوراش بیان کرد: مسابقات کوراش قهرمانی جهان از ۲ الی ۷ آذر در هندوستان برگزار می‌شود.