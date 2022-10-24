زنگ خطر شیوع آنفلوانزا به صدا درآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان اردی عصر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت شیوع آنفلوانزا در اردبیل اظهار کرد: علی‌رغم کاهش تعداد مراجعین به کرونا در استان، هم اکنون شاهد افزایش مراجعان با علائم حاد تنفسی به مراکز درمانی استان هستیم.

وی تصریح کرد: از ۱۶۷ نمونه بررسی شده از ۲۷ مهر تا یکم آبان ماه سال‌جاری، چهار درصد کووید مثبت، ۳۰ درصد آنفلوانزا مثبت و ۶۶ درصد منفی بودند و درصد بالای آنفلوانزا نسبت به کرونا، نشان از ضرورت توجه به بیماری آنفلوانزا در حال حاضر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به درگیری بالای کودکان به آنفلوانزا گفت: مراجعه روزانه ۷۰۰ الی ۸۰۰ بیمار به بیمارستان بوعلی اردبیل در یک هفته اخیر یک هشدار جدی و خطرناکی است که در صورت ساده‌انگاری ممکن است شاهد وضعیت بحرانی در استان باشیم.

محمدیان اردی بر ضرورت توجه به موضوع پیشگیری تاکید کرد و افزود: استفاده از ماسک، شستن دست‌ها و رعایت تهویه در اماکن پرتجمع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و در کنار این موارد، ضرورت آموزش عمومی و واکسیناسیون افراد پرخطر باید در اولویت باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از آمادگی کامل مراکز بهداشتی و درمانی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از هم استانی‌ها درخواست می‌کنیم بر اصل پیشگیری توجه داشته و در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اهتمام جدی داشته باشند.