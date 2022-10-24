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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۵

ادعاهای زلنسکی درباره پهپادهای ایرانی

ادعاهای زلنسکی درباره پهپادهای ایرانی

رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که روسیه به دنبال رسیدن به پهپادهای نظامی ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که روس ها به دنبال به کار گیری پهپادهای ساخت ایران در نبرد با کی یف هستند.

خبرگزاری فرانسه امروز دوشنبه به نقل از «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که روسیه درخواستی برای دستیابی به ۲ هزار پهپاد ایرانی را مطرح کرده است.

رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه ای با روزنامه صهیونیستی به پاسخ منفی صهیونیست ها به درخواست کمک نظامی کی یف هم اشاره کرد و آن را اینگونه تفسیر کرد که تصمیم رژیم صهیونیستی برای رد کمک نظامی به اوکراین به تمایل آنها برای ناراحت نکردن کرملین برمی گردد.

ادعاهای رئیس جمهور اوکراین در حالی عنوان شد که پیشتر «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد ادعاها درباره اقدام مسکو در خرید هواپیماهای بدون سرنشین از ایران را تکذیب کرد.

کد مطلب 5616203

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    نظرات

    • نسیم IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      آره جون خودت اون جایی که تو داخلش درس خوندی ایرانی ها مدیرش بودن ایرانی ها هم خوب می دونن پشتت گوشت تفکرت با دخالت غرب در رابطه با ایران و روسیه پر شده . فکر کنم توهم زدی یا اینکه تو خواب فانتزی جا پرنده ای چیزی تو هوا پهپادهای ایرانی دیدی

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