به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع با حضور در منزل شهید سلمان امیر احمدی با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ضمن تسلیت و تبریک به خانواده شهید «سلمان امیر احمدی» گفت: شهدای مدافع امنیت با زمان شناسی، بصیرت و قرارگیری در مسیر حق، نقش مهم و به مراتب پیچیده‌تری در برابر فتنه انگیزی‌ها و دفاع از ارزش‌ها ایفا می‌کنند و قطعاً اجر و ثواب این عزیزان نزد خداوند متعال مأجور خواهد ماند.

سردار فرحی فداکاری‌ها و سابقه مجاهدت‌های پدر شهید امیر احمدی در دوران دفاع مقدس و ادامه این راه نورانی توسط فرزندان برومندشان را نشان دهنده نقش مهم تربیت اسلامی و دینی عنوان کرد و افزود: عزیزانی همچون شهید «سلمان امیر احمدی» با تشخیص و حضور به موقع در صحنه‌ها و آگاهی هوشمند و بصیرانه، همواره به عنوان مدافعان راستین اسلام، پای ِدفاع از نظام و مردم این سرزمین و همچنین اسلام و اعتقادات ایستاده و جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند.

جانشین وزیر دفاع با بیان حرکت مومنانه و شجاعانه شهید «سلمان امیراحمدی» در مبارزه قاطع و مجاهدانه برابر ناامنی گفت: انشا الله راه شهید امیراحمدی ها با تأسی به مکتب سرخ شهادت بیش از گذشته تداوم خواهد یافت و ارزش گران بهای گوهر امنیت و اقتدار میهن اسلامی و زندگی پر از عزت و شرافتمندانه مردم عزیز مراقبت و محافظت خواهد شد.

وی در هشداری به اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت این مرز و بوم که با خونِ هزاران نفر از همین جوانان در جبهه‌های مختلف دفاع از این کشور آبیاری شده است گفت: امروز دشمن با هجمه‌ی رسانه‌ای از طریق وارونه جلوه دادن حقیقت، تغییر نگرش‌ها و ارزش‌های الهی و تکامل بخش انسانی کانون خانواده و به ویژه نسل جوان و نوجوان را نشانه رفته است و قطعاً اقدامات خصمانه و نیرنگ‌های نرم و سخت دشمن برای شکستن سد مقاومت ایران عزیز، بی پاسخ نخواهد ماند.

شهید مدافع امنیت «سلمان امیر احمدی» شامگاه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ در دفاع از امنیت کشور با شلیک تیر به دست اغتشاشگران در منطقه ۱۷ تهران به شهادت رسید.

گفتنی است این خانواده، شهیدی دیگر در راه امر به معروف تقدیم کرده است.