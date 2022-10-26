خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی*: مدت‌ها است که حقوق شهروندان گرگانی زیر سایه آسفالت فرسوده و چاله‌های متعدد در سطح این شهر گم شده و شاید به جرأت بتوان گفت این مسأله یکی از اساسی‌ترین اشکالات وارده بر مدیریت شهری گرگان است که انتظار می‌رود متولیان امر، شهرداری و شورای شهر به شکل جدی و با اتخاذ برنامه‌هایی اصولی به دنبال رفع آن باشند.

این روزها مشکلات مربوط به آسفالت خیابان‌ها و معابر گرگان از جمله مسیر پرتردد چهارراه گل‌ها به سمت میدان مدرس و یا میدان مادر به سمت کوی دانشگاه که مدت زیادی از کندن و پر کردن آن می‌گذرد علاوه بر تأثیر منفی در جلوه بصری شهر، معضلاتی همچون جمع شدن آب در زمان بارش باران، ایجاد دست انداز برای خودروها، زمین خوردن سالخوردگان را به دنبال دارد که باعث گلایه، آزار و نارضایتی بسیاری از اهالی گرگان شده است.

یا مسئولان ما در شهر تردد نمی‌کنند یا چشم خود را بسته‌اند که این وضعیت را نمی‌بینند. جاده‌های پینه بسته و چاله‌های کوچه‌ها و کنده کاری‌های خیابان‌های گرگان مدت‌ها است به تصویری ثابت در ذهن شهروندان تبدیل شده اما هیچکس برای تغییر این تصویر ناپسند اقدامی اصولی انجام نمی‌دهد.

البته دور از انصاف است که در این خصوص تنها شهرداری را مقصر بدانیم بلکه سایر دستگاه‌های خدمات رسان نظیر آب، برق، گاز و مخابرات هم باید هنگام حفاری به تعهدات خود پایبند باشند و محل‌های کنده کاری شده را به شکل مناسب و اصولی پر کنند.

بی شک شهروندان، قدردان تلاش‌های مدیریت شهری و متولیان امر بوده و این را هم منکر نمی‌شوند که هر از گاهی مسئولان شهری اقدام به ترمیم و بازسازی برخی از این حفره‌ها می‌کنند اما میزان این چاله‌ها با میزان ترمیم‌های که انجام می‌شود قابل قیاس نیست و در برخی از مناطق شهر گرگان هستند خیابان‌هایی که آسفالت آن خیابان، به کلی نابوده شده است.

کم‌توجهی به اصول اساسی در زیرسازی معابر و خیابان‌ها و عدم نظارت کافی بر کیفیت آسفالت مورد استفاده در مناطق مختلف شهر گرگان باعث هدر رفت بیت المال می‌شود و همان طور که گفته شد مشکلاتی را برای شهروندان گرگانی به وجود آورده است.

ترمیم چاله‌های ایجاد شده باید در سریع‌ترین زمان انجام شود زیرا با جمع شدن رواناب‌ها، وسعت و عمق چاله‌ها بیشتر و بیشتر شده و علاوه بر زشت کردن چهره خیابان‌ها و معابر، برای رانندگان و شهروندان هم دردسر ساز شده است.

بعضاً این مسئله برای شهروندان جای تعجب و پرسش است که چرا تصمیمات این چنینی مثل کنده کاری‌ها و اقدام به ترمیم آسفالت و پر کردن چاله‌ها به هنگام بازگشایی مدارس و فصول بارندگی و یا روزهای پرتردد اتفاق می‌افتد؛ آیا واقعاً چاره‌ای جز این نیست!

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