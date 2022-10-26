نکاتی در مورد سالم نگه داشتن مفاصل با افزایش سن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «خواکین سانچز-سوتلو»، از کلینیک مایو در مینه سوتا، می‌گوید: «غضروف، بافت لغزنده و جاذب ضربه در انتهای استخوان‌ها، به دلایل مختلف تحلیل می‌رود.»

وی افزود: «این دلایل شامل تولد با استخوان‌های غیرطبیعی یا غضروف ضعیف‌تر است. چاقی و صدمات ناشی از تصادفات نیز می‌تواند به مفاصل و غضروف آسیب برساند.»

سانچز سوتلو گفت: «وقتی غضروف تحلیل می‌رود، بدن خارهای استخوانی را تشکیل می‌دهد. این روند واکنشی به تحلیل رفتن غضروف است. خارهای استخوانی می‌توانند به یکدیگر ضربه بزنند و دردناک شوند. در بسیاری از بیماران فقط بیرون آوردن آنها مشکل را درمان نمی‌کند، مگر در موارد بسیار نادر.»

استئوآرتریت، شایع‌ترین نوع آرتروز، می‌تواند علائمی مانند درد مفاصل، سفتی و عدم حرکت ایجاد کند.

به گفته محققان، در سال‌های قبل از ابتلاء به آرتروز، افراد می‌توانند با ساختن ماهیچه‌های قوی از مفاصل خود محافظت کنند، چراکه می‌تواند بخشی از فشار را از روی مفاصل کاهش دهد. اما این ماهیچه‌ها باید بدون ورزش‌های شدید مانند فوتبال یا بدنسازی ساخته شوند زیرا این ورزش‌ها با خطر بیشتری برای ابتلاء به آرتریت همراه هستند.

سانچز سوتلو می‌گوید: «شما باید در حد معقول ورزش کنید در حدی که ماهیچه‌های شما سالم، انعطاف‌پذیر، قوی بمانند و از مفاصل محافظت کنند، اما در این کار زیاده‌روی نکنید.»

سانچز سوتلو همچنین حفظ وزن سالم را پیشنهاد می‌کند. او در مورد گلوکزامین و کندرویتین، که مکمل‌های محبوب برای درد مفاصل هستند، چندان مطمئن نیست، زیرا شواهدی وجود ندارد که آنها واقعاً مؤثر هستند.

افراد مبتلا به درد آرتریت می‌توانند فعالیت‌های خود را اصلاح کنند. اگر مشکل مفصل زانو یا لگن دارید، به جای دویدن، دوچرخه سواری کنید.

از عصا برای سبک کردن بار روی مفصل ران، زانو یا مچ پا دردناک استفاده کنید. سانچز سوتلو توصیه کرد: «استفاده از نوعی از زانوبند که در خارج از لباس پوشیده می‌شود، می‌تواند بار را به بخش سالم‌تر مفصل زانو منتقل کند.»

مصرف داروهای بدون نسخه از جمله استامینوفن و ایبوپروفن، را برای دردهای مداوم در نظر بگیرید. او هشدار داد که این داروها می‌توانند منجر به زخم، مشکلات کلیوی یا قلبی شود.

در افرادی که دردشان مداوم است برای تسکین درد، کورتیزون یا تورادول به مفصل آسیب‌دیده تزریق می‌شود. علاوه بر این، اسید هیالورونیک می‌تواند به روان سازی مفاصل در هنگام تزریق، به ویژه در زانو کمک کند.