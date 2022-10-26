به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی راهبردها و راهکارهای امام عسکری (ع) در مواجهه با جریان‌های فکری شیعه ذیل همایش بین‌المللی سیره و زمانه امام حسن عسکری (ع) برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام سید قاسم رزاقی به عنوان ارائه دهنده و حسین قاضی خانی در جایگاه ناقد مباحث مطرح شده را به نقد و بررسی خواهد گذاشت. همچنین دبیر علمی نشست حجت الاسلام مجید احمدی است.

زمان برگزاری شنبه ۷ آبان ماه رأس ساعت ۱۰ الی ۱۲ است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند یا به صورت حضوری به محل پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالار سردار سلیمانی مراجعه نمایند.