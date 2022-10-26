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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۴

رئیس کل دادگستری کرمان عنوان کرد؛

لزوم مقابله با قاچاق سوخت در جنوب کرمان

لزوم مقابله با قاچاق سوخت در جنوب کرمان

کرمان - رئیس کل دادگستری کرمان بر مقابله جدی با قاچاق سوخت در جنوب کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیران دادگستری شهرستان کهنوج اظهارداشت: یکی از مشکلات در شهرستان‌های جنوبی کرمان قاچاق سوخت است و باید سیاست‌های اتخاذ شود که جلوی قاچاق سوخت گرفته شود.

وی گفت: در کنار این سیاست‌ها مردم نیز باید از سهمیه سوخت دولتی به خوبی استفاده کنند و در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: مسئولان باید مسائل شهرستان‌ها را رصد و اقدامات لازم برای رفع مشکلات را انجام دهند نه اینکه منتظر مراجعه مردم باشند.

وی بر خدمت صادقانه مسئولان به مردم تاکید کرد و گفت: دشمن در صدد ایجاد نا امیدی در جامعه است و نباید اجازه دهیم این شرایط ایجاد شود و تنها راه نیز خدمت به مردم و رفع مشکلات است.

کد مطلب 5617324

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