لزوم مقابله با قاچاق سوخت در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی شامگاه سه شنبه در دیدار با مدیران دادگستری شهرستان کهنوج اظهارداشت: یکی از مشکلات در شهرستان‌های جنوبی کرمان قاچاق سوخت است و باید سیاست‌های اتخاذ شود که جلوی قاچاق سوخت گرفته شود.

وی گفت: در کنار این سیاست‌ها مردم نیز باید از سهمیه سوخت دولتی به خوبی استفاده کنند و در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: مسئولان باید مسائل شهرستان‌ها را رصد و اقدامات لازم برای رفع مشکلات را انجام دهند نه اینکه منتظر مراجعه مردم باشند.

وی بر خدمت صادقانه مسئولان به مردم تاکید کرد و گفت: دشمن در صدد ایجاد نا امیدی در جامعه است و نباید اجازه دهیم این شرایط ایجاد شود و تنها راه نیز خدمت به مردم و رفع مشکلات است.