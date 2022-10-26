به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، شماری از اعضای آکادمی گنکور در جشنواره کتاب بیروت اسامی فینالیست‌های جایزه معتبر گنکور امسال را اعلام کردند.

به این‌ترتیب فینالیست‌های این‌جایزه عبارتند از:

جولیانو دا امپولی برای «مُغ کرملین» از انتشارات گالیمار

بریژیت ژیرو برای «تند زندگی کن» از انتشارات فلاماریون

کلوئه کورمان برای «تقریباً خواهران» از انتشارات سویی

مکنزی اورسل برای «مَبلغ انسانی» از انتشارات ریواژ

معرفی این اسامی امسال با جنجالی هم همراه شد زیرا ۵ نویسنده فرانسوی از جمله ۴ تن از اعضای آکادمی گنکور شامل اریک امانوئل اشمیت، طاهر بن جلون، پاسکال بروکنر و پی‌یر آسولنی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در جشنواره کتاب بیروت شرکت نمی‌کنند و دلیل این امر را وخامت اوضاع عمومی لبنان ذکر کردند.

محمد مرتضی وزیر فرهنگ لبنان با انتشار توییتی از شرکت نکردن این نویسندگان انتقاد کرد و گفت این چهره‌ها در اندیشه و عمل پروژه‌های صهیونیستی را پذیرفته‌اند و در آثار ادبی و زندگی روزمره هم از آنها حمایت می‌کنند.

آکادمی گنکور امسال قوانینی را تصویب کرده که به موجب آن اعضای داوران تا زمانی که نام کتاب برنده اعلام شود باید از اظهار نظر درباره رقبای امسال خودداری کنند تا بر همکاران خود اثر نگذارند یا پیش‌بینی‌های عجولانه صورت نگیرد.

این آکادمی با گرد آمدن ۱۲ داور خود در رستوران دروان پاریس در روز ۳ نوامبر (۱۲ آبان) نام برنده امسال را اعلام می‌کند.

سال پیش رمان «رازآمیزترین خاطره انسان» نوشته محمد امبوگار سر را از روزنامه‌نگار جوان سنگالی که از سوی نشر فیلیپ‌ری در فرانسه منتشر شده بود، به عنوان برنده جایزه گنکور سال ۲۰۲۱ انتخاب شد.