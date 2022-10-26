برگزاری چهارمین رویداد ملی فهما با ۱۰ رویکرد جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مقدم ضمن تشریح روند برگزاری چهارمین رویداد ملی فهما در سطح اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور بیان کرد: این رویداد ملی امسال با تکیه بر تجربیات سال‌های گذشته و اعمال تغییرات اساسی جدید در ۱۰ بند در حال برگزاری است.

همه فعالیت‌های کانون‌های مساجد در رویداد ملی فهما خلاصه نمی‌شود

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور در ادامه با بیان اینکه رویداد ملی فهما بستری برای ارزیابی فعالیت‌های کانون‌ها است، افزود: با این وجود در سال جاری همه فعالیت‌های کانون‌ها منحصر در رویداد فهما نخواهد بود بلکه فهما به عنوان نظام فعالیت کانون‌ها خواهد بود که از درون آن جشنواره‌ها و رویدادهای مختلف تعریف می‌شوند.

استفاده از شبکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد

وی با اشاره به ظرفیت عظیم شبکه‌های کانون فرهنگی هنری مساجد تصریح کرد: در طراحی چهارمین رویداد ملی فهما، تلاش بر این بود که شبکه‌های کانونی به صورت جمعی فعالیت‌های فرهنگی هنری را تدوین و اجرا کنند و کانون‌های رابط نیز به عنوان بازوان ستادهای استانی کانون‌های مساجد در ارزیابی‌های میدانی نقش آفرینی کنند تا ظرفیت‌های بچه‌های مسجد ذیل این رویکرد بیش از پیش متبلور شود.

طراحی فرآیند تعاملی خدمت‌رسانی بچه‌های مسجد

مقدم در ادامه به توانایی کانون‌های مساجد در عرصه خدمت رسانی اشاره کرد و افزود: در چهارمین رویداد فهما توجه به ارائه خدمات تعاملی در سامانه بچه‌های مسجد لحاظ شده است.

سامانه بچه‌های مسجد به مثابه یک ابزار تسهیل‌گر

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور در بخش دیگری از مباحث خود با تاکید بر اینکه سامانه بچه‌های مسجد به مثابه یک ابزار تسهیل‌گر برای اعضای کانون‌ها محسوب می‌شود، گفت: امسال فرآیند ثبت کلاس‌های آموزشی به عنوان یک ابزار برای مدیریت کلاس‌های کانون‌ها در این سامانه پیش‌بینی شده که زیر نظر ستادهای استانی و ستاد کشوری کانون‌های مساجد فعالیت می‌کنند.

تدوین آئین نامه تخصصی برای رواق

مقدم در ادامه از تدوین تخصصی آئین‌نامه برای رواق خبر داد و افزود: این آئین نامه گامی در راستای کیفی‌سازی هرچه بیشتر رویداد ملی فهما است؛ با توجه به این مساله برای هر کدام از رواق‌ها مطالبات رهبر معظم انقلاب به عنوان هدف اصلی و عنصر گفتمان‌ساز انتخاب شده است که می‌تواند به حرکت کانون‌ها در مسیر نقش آفرینی فرهنگی جهت‌دهی داشته باشد.

تفویض اختیار انتخاب رواق به کانون

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور ادامه داد: بسیاری از کانون‌ها ظرفیت فعالیت در دوازده رواق رویداد ملی فهما را از جنبه‌های مختلف دارا نیستند، بنابراین امسال اختیار انتخاب رواق به کانون تفویض شده است تا اعضا بتوانند به صورت متمرکز هدف گذاری کرده و با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند در عرصه تخصصی که انتخاب کردند در این رویداد ملی فعالیت داشته باشند.

توجه به فعالیت‌های میدانی

وی با بیان اینکه فعالیت‌های میدانی در چهارمین رویداد ملی (فهما) مورد توجه قرار گرفته است، افزود: با در نظر گرفتن کاهش شیوع کرونا و امکان از سرگیری فعالیت‌های میدانی، اعضای کانون‌های مساجد می‌توانند گزارشی از این اقدامات را در چهارمین رویداد ملی فهما ارائه کنند، چراکه رویکرد حضوری و فعالیت در صحن مسجد تأثیری دو چندان دارد.

افزایش زمان اجرای رویداد ملی فرهنگ و هنر بچه‌های مسجد

معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور همچنین با اشاره به افزایش مدت زمان برگزاری چهارمین رویداد ملی فهما تصریح کرد: یکی از مواردی که از سوی مدیران و اعضای کانون‌ها مطرح می‌شد مدت زمان اجرای این رویداد ملی بود که محدود به یک تا دوماه در طول سال بود؛ در دوره جدید فهما این رویداد از ۲۰ خرداد ماه تا پایان دی ماه اجرا می‌شود تا مدت بیشتری در راستای ارائه فعالیت‌ها در اختیار اعضای کانون‌ها باشد.

پررنگ کردن نقش استان‌ها در ارزیابی‌ها

مقدم در ادامه مؤلفه‌های «مسجد محوری»، «نگاه تشکیلاتی»، «پیوست رسانه‌ای»، جاذبه‌آفرینی هنری» و «خودکفایی» را به عنوان شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های کانون در رواق‌های دوازده گانه برشمرد و گفت: در این راستا ظرفیت‌های استانی در شناسایی و نظارت بر فعالیت‌های کانون‌ها مد نظر قرار گرفته است، ضمن اینکه اضافه کردن مرحله استانی و واگذاری معرفی کانون‌های برتر در هر رواق به استان‌ها، از دیگر تغییراتی است که امسال در چهارمین رویداد ملی فهما شاهد آن خواهیم بود.

خلاصه نشدن حمایت از کانون‌ها در جوایز فهما

وی همچنین با اشاره به اینکه حمایت‌ها از کانون‌های برتر رویداد فهما، صرفاً در جوایز خلاصه نشده است، افزود: تلاش ما حمایت‌های ستادی در طول سال و به صورت مستمر متناسب با عرصه فعالیتی کانون است.

مقدم در پایان ضمن قدردانی از کانون‌های مساجد کشور ابراز امیدواری کرد تغییرات مذکور که با تلاش همه دست اندرکاران برگزاری رویداد ملی فهما در سراسر کشور طراحی شده است، به اثر گذاری و نقش آفرینی کانون‌ها و به تبع آن پرشورتر شدن مساجد منجر شود.