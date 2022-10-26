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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۲

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

کیفرخواست ۴۶ پرونده قضایی مربوط به متهمان اغتشاشات اصفهان صادر شد

کیفرخواست ۴۶ پرونده قضایی مربوط به متهمان اغتشاشات اصفهان صادر شد

اصفهان -رئیس کل دادگستری استان از طی شدن مراحل تحقیقات مقدماتی ۴۶ پرونده قضائی مربوط به متهمان اغتشاشات اخیر استان اصفهان در دادسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام‌والمسلمین جعفری اظهار داشت: تحقیقات مقدماتی ۴۶ پرونده مربوط به متهمان اغتشاشات اخیر استان اصفهان در دادسرا به پایان رسیده و با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری همچنین به آزادی تعدادی از افراد دستگیر شده در ناآرامی‌ها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از افراد دستگیر شده در ناآرامی‌ها با شرایط مختلف نظیر افراد کم سن و سال با حضور خانواده با اخذ تعهد در مراجع ضابطین، کفالت و وثیقه آزاد شده اند؛ این افراد عموماً کسانی بوده اند که نقش و تأثیر چندانی در اغتشاشات و تخریب اموال عمومی نداشته اند.

جعفری در پایان از تشکیل جلسات رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اغتشاشات در شعب ویژه در وقت‌های فوق‌العاده خبر داد و افزود: برگزاری دادگاه تعدادی از این پرونده‌ها به صورت علنی خواهد بود که دادگستری استان مقدمات برگزاری آن را فراهم نموده و در تمامی مراحل اطلاع‌رسانی لازم، به‌عمل خواهد آمد

کد مطلب 5617546

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