کیفرخواست ۴۶ پرونده قضایی مربوط به متهمان اغتشاشات اصفهان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام‌والمسلمین جعفری اظهار داشت: تحقیقات مقدماتی ۴۶ پرونده مربوط به متهمان اغتشاشات اخیر استان اصفهان در دادسرا به پایان رسیده و با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری همچنین به آزادی تعدادی از افراد دستگیر شده در ناآرامی‌ها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از افراد دستگیر شده در ناآرامی‌ها با شرایط مختلف نظیر افراد کم سن و سال با حضور خانواده با اخذ تعهد در مراجع ضابطین، کفالت و وثیقه آزاد شده اند؛ این افراد عموماً کسانی بوده اند که نقش و تأثیر چندانی در اغتشاشات و تخریب اموال عمومی نداشته اند.

جعفری در پایان از تشکیل جلسات رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اغتشاشات در شعب ویژه در وقت‌های فوق‌العاده خبر داد و افزود: برگزاری دادگاه تعدادی از این پرونده‌ها به صورت علنی خواهد بود که دادگستری استان مقدمات برگزاری آن را فراهم نموده و در تمامی مراحل اطلاع‌رسانی لازم، به‌عمل خواهد آمد