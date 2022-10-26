به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز (چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱) در جلسه این شورا با بیان اینکه امروز سالروز اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون است، گفت: این اقدام خیانت‌آمیز حکومت پهلوی به قدری ننگین بود که حکومت نگذاشت خبر تصویب آن در مطبوعات منتشر شود و چندی بعد در نشریه داخلی مجلس منتشر شد و وقتی این نشریه داخلی به دست امام خمینی (ره) رسید در برابر آن موضع‌گیری کردند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس این قانون، حکومت ایران به آمریکا اجازه می‌داد که از قوانین قضائی خود برای اتباعش که در ایران حضور داشتند استفاده کند، خاطرنشان کرد: مطالعه تاریخچه کاپیتولاسیون نشان می‌دهد، قدرت‌های سلطه‌گر مثل آمریکا هیچ‌گاه حاضر نیستند رفتار استعماری را کنار بگذارند و ملتی که بخواهد با عزت زندگی کند راهی جز مقاومت در برابر خوی ظالمانه این حکومت‌ها ندارد.

آیت‌الله جنتی تصریح کرد: این قانون استعماری که عزت ملت مسلمان ایران را زیر سوال می‌برد با موازین دین مبین مغایرت آشکار داشت و حضرت امام خمینی (ره) در سخنرانی‌شان علیه این قانون، آن را سند بردگی ملت ایران معرفی کردند.

وی با اشاره به اینکه یکی حضرت امام (ره) از دلایل تصویب آن قانون استعماری را اجرا نشدن اصل دوم متمم قانون اساسی دانستند که بر اساس آن باید پنج مجتهد طراز اول بر مصوبات مجلس نظرات می‌کردند، متذکر شد: امام با تکیه بر همین اصل قانون اساسی، اعتبار این قانون و در نهایت اعتبار آن مجلس را زیر سوال بردند.

دبیر شورای نگهبان در همین زمینه افزود: تاکید فراوان حضرت امام خمینی (ره) بر پیش بینی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی و حمایت‌های قاطع ایشان از این نهاد، حاصل تجربیات تلخی بود که از بی‌توجهی به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه داشتند.

وی تصریح کرد: سخنرانی و بیانیه حضرت امام خمینی (ره) در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، منشور غیرت دینی و ملی ایشان است و مرجع آموزش دشمن شناسی، بصیرت و شناخت اولویت‌هاست.

آیت‌الله جنتی در خاتمه گفت: مطالعه نامه‌ها، سخنرانی‌ها و وصایای حضرت امام خمینی (ره) و تدبر در رهنمودهای مقام معظم رهبری عامل حفظ و اعتلای روحیه انقلابی است.