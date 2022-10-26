۶ ماه آینده برای خاورمیانه بسیار سخت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، محمد بن عبدالله الجدعان وزیر دارایی عربستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که ۶ ماه آینده و حتی شاید ۶ سال آینده برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بسیار خوب و برای کشورهای خاورمیانه بسیار سخت خواهد بود.

وزیر دارایی عربستان در کنفرانسی درباره سرمایه‌گذاری در ریاض گفت که ۶ ماه آینده در سطح جهانی دشوار خواهد بود و نقش عربستان کمک کننده به کشورهای منطقه خواهد بود.

وی افزود: عربستان کمک‌های بسیاری شامل مواد غذایی و انرژی به کشورهای کم‌درآمد و دیگر کشورها ارسال کرده است.

محمد جدعان تاکید کرد: تحول در بخش انرژی و بی نیازی از سوخت فسیلی چند سال طول می‌کشد و ممکن است ۳۰ سال طول بکشد.