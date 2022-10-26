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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۷

وزیر دارایی عربستان:

۶ ماه آینده برای خاورمیانه بسیار سخت خواهد بود

۶ ماه آینده برای خاورمیانه بسیار سخت خواهد بود

وزیر دارایی عربستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که ۶ ماه آینده و حتی شاید ۶ سال آینده برای کشورهای خاورمیانه بسیار سخت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، محمد بن عبدالله الجدعان وزیر دارایی عربستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که ۶ ماه آینده و حتی شاید ۶ سال آینده برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بسیار خوب و برای کشورهای خاورمیانه بسیار سخت خواهد بود.

وزیر دارایی عربستان در کنفرانسی درباره سرمایه‌گذاری در ریاض گفت که ۶ ماه آینده در سطح جهانی دشوار خواهد بود و نقش عربستان کمک کننده به کشورهای منطقه خواهد بود.

وی افزود: عربستان کمک‌های بسیاری شامل مواد غذایی و انرژی به کشورهای کم‌درآمد و دیگر کشورها ارسال کرده است.

محمد جدعان تاکید کرد: تحول در بخش انرژی و بی نیازی از سوخت فسیلی چند سال طول می‌کشد و ممکن است ۳۰ سال طول بکشد.

کد مطلب 5617578

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    نظرات

    • نسیم IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      هر چه قدر کشورهای منطقه ای رو غربی ها با دخالت به جان هم بندازن باز این کشورهای منطقه ای هستن که یک روز در بدترین شرایط ها باید به هم کمک کنند به داد هم برسن چون غربی ها که خیری ازشون به کشورهای آسیایی خاورمیانه نمیرسه جز خرابکاری ایجاد اختلاف درگیری تنش جنگ بین کشورها ملت های اسلامی .

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