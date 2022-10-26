تهدید تلویحی واشنگتن از سوی سفیر عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، ریما بنت بندر آل سعود سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، در اظهاراتی به طور تلویحی آمریکا را درباره کاهش فروش تسلیحات به ریاض، تهدید کرد.

وی با اشاره به اینکه کاهش احتمالی فروش تسلیحات از سوی آمریکا به عربستان سعودی، ممکن است سلامت جانی شهروندان آمریکایی در این کشور را در معرض خطر قرار دهد، افزود: روابط میان آمریکا و عربستان در مرحله‌ای از اختلافات قرار دارد.

وی تصریح کرد: البته در این شرایط کاهش فروش تسلیحات آمریکایی، ممکن است آمریکایی‌های مقیم عربستان را در معرض خطر تهدید حوثی‌ها قرار دهد.

ریما بنت بندر آل سعود با اشاره به اینکه تجهیز عربستان سعودی به تسلیحات دفاعی در واقع تلاشی در حمایت از اقتصاد جهانی است، افزود: خطر واقعی اینجاست؛ این مساله بر پایتخت نشینان در واشنگتن تأثیر خواهد گذاشت، ۸۰ هزار آمریکایی در عربستان سعودی زندگی و کار می‌کنند، زمانی که یک موشک از یمن پرتاب شود، برای اینکه به آمریکایی‌ها برخورد نکند به چپ و راست منحرف نمی‌شود!

سفیر عربستان سعودی در آمریکا در ارتباط با تصمیم ریاض درباره کاهش تولیدات نفت اوپک پلاس که خشم واشنگتن را برانگیخته نیز گفت: این یک تصمیم غیر سیاسی بوده است.