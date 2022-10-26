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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۷

نماینده شهرکرد، سامان و بن در مجلس:

۱۲۰ هزارمیلیارد ریال اعتبار عمرانی برای چهارمحال وبختیاری مصوب شد

۱۲۰ هزارمیلیارد ریال اعتبار عمرانی برای چهارمحال وبختیاری مصوب شد

شهرکرد- نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی گفت: در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای این استان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد راستینه ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات ناحیه غرب شهرکرد در مسجد جامع چالشتر بیان کرد: با تخصیص و جذب به‌موقع این اعتبارات تحول بزرگی در بخش‌های مختلف عمرانی چهارمحال و بختیاری ایجاد می‌شود.

وی چهارمحال و بختیاری را دومین استان کشور در جذب اعتبارات سفرهای رئیس‌جمهور به استان‌ها با بالاترین مصوبه عمرانی دانست و افزود: تمامی مسئولان استان موظفند تا برای سرعت‌بخشی به روند تخصیص، جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات بکوشند.‌

راستینه به تحقق وعده تأمین آب آشامیدنی پایدار برای نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری تا دهه‌فجر انقلاب اسلامی سال‌جاری اشاره و تصریح کرد: برای اجرای این طرح در ۲ سال اخیر ۱۰ هزار میلیارد ریال و در سفر رئیس‌جمهور به استان ۶ هزار میلیارد ریال مصوب و ابلاغ شد.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی طرح راه‌آهن مبارکه – سفیددشت – شهرکرد یادآور شد: در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های این طرح و ۱۵ هزار میلیارد ریال به‌منظور ریل‌گذاری آن به تصویب رسید.

رئیس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری به آغاز عملیات اجرایی ساخت ایستگاه راه‌آهن استان در سفر رئیس‌جمهور اشاره و تأکید کرد: این ایستگاه تا پایان سال آینده تکمیل و بهره‌برداری می‌شود.

وی تخصیص مرحله نخست و دوم اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری را ۱۱ هزار میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: تخصیص مرحله سوم این اعتبارات بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال است که تا ۲ هفته دیگر ابلاغ می‌شود.‌

راستینه به جذب ۶ سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مهم اشتغال‌زایی چهارمحال و بختیاری اشاره و بیان کرد: تاکنون با ۲ نفر از این سرمایه‌گذاران توافق کرده و به مرحله نهایی شدن قرارداد رسیده‌ایم.

کد مطلب 5617581

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