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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۶

در دانشگاه تهران؛

دانشجویان شعار «آزادی اندیشه با توهین نمیشه» سردادند

دانشجویان شعار «آزادی اندیشه با توهین نمیشه» سردادند

دانشجویان انقلابی در دانشگاه تهران با تجمع در مقابل دانشجویان معترض، شعار «آزادی اندیشه با توهین نمیشه» سردادند.

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به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان بسیجی و انقلابی دانشگاه تهران در تجمع روز چهارشنبه ۴ آبان در مقابل دانشجویان معترض شعار «اگر بهم فحش بدی،بازم برات جون میدم» را سر دادند اما معترضین بلافاصله بعد از این شعار وسیله به سمت دانشجویان انقلابی پرت کرده و با آنها درگیر شدند.

در این جمع دانشجویان انقلابی شعارهای دیگری مثل «امسال سال نوره، منافق توی گوره» و «آزادی اندیشه با توهین نمیشه» سردادند. از دیگر شعارهای دانشجویان دانشگاه تهران می توان به «از صف مردم همیشه جدایی، موقع سیل و زلزله کجایی» و «با شعار آزادی، فحش ناموسی دادید» اشاره کرد.

کد مطلب 5617647

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 1
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      این بیشرفهای مفت خور که با پول ملت ارتزاق می کنند و درس می خونند به چی معترضن .
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
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      ولي خودمونيم واقعا اون اراذلي كه به نام دانشجو فحشهاي زير چيزي از دهنشون در مياد ارزش اين را ندارند كه شما عزيزان جان پر ارزشتون را براشون بدهيد
    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
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      با توهین نمیشه ولی با باتون تو سر میشه!

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