دانشجویان شعار «آزادی اندیشه با توهین نمیشه» سردادند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان بسیجی و انقلابی دانشگاه تهران در تجمع روز چهارشنبه ۴ آبان در مقابل دانشجویان معترض شعار «اگر بهم فحش بدی،بازم برات جون میدم» را سر دادند اما معترضین بلافاصله بعد از این شعار وسیله به سمت دانشجویان انقلابی پرت کرده و با آنها درگیر شدند.

در این جمع دانشجویان انقلابی شعارهای دیگری مثل «امسال سال نوره، منافق توی گوره» و «آزادی اندیشه با توهین نمیشه» سردادند. از دیگر شعارهای دانشجویان دانشگاه تهران می توان به «از صف مردم همیشه جدایی، موقع سیل و زلزله کجایی» و «با شعار آزادی، فحش ناموسی دادید» اشاره کرد.