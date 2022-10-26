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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام خبر داد؛

آغاز گمانه‌زنی در محوطه شهر تاریخی سیمره دره شهر

آغاز گمانه‌زنی در محوطه شهر تاریخی سیمره دره شهر

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از آغاز گمانه‌زنی در محوطه شهرتاریخی سیمره واقع در شهرستان دره‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر تاریخی سیمره دره‌شهر با مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور، به سرپرستی جمال شیخی کارشناس باستان‌شناسی و از محل اعتبارات استانی آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: شهر تاریخی سیمره بزرگ‌ترین محوطه تاریخی استان ایلام محسوب می‌شود که در حاشیه جنوب شرقی شهر کنونی شهرستان دره‌شهر واقع شده است.

شریفی ادامه داد: این اثر تاریخی بزرگ‌ترین محوطه تاریخی در سطح استان ایلام را تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۲۰۰ هکتار است.

وی بیان کرد: این شهر تاریخی جزو نخستین آثار تاریخی ثبت شده استان ایلام در آثار ملی بوده است، محوطه تاریخی این شهر طبق مطالعات و کاوش‌های انجام گرفته مربوط به قرون اولیه اسلامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: این اثر در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شماره ثبت ۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5617655

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