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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۹

نماینده ولی فقیه در مازندران:

جشنواره زکات در مازندران برگزار می شود

جشنواره زکات در مازندران برگزار می شود

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران خواهان رسیدگی بیشتر به نیازمندان شد و گفت: جشنواره زکات برای تقویت فرهنگ این فریضه واجب در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان با بیان اینکه مردم ایران دیندار هستند، اظهار داشت: مردم ایران در فتنه‌های مختلف نشان دادند، دین خواه هستند و با آشوبگران و اغتشاشگران همراهی نمی‌کنند.

وی با عنوان اینکه مردم با انقلاب اسلامی و دین و حجاب اسلامی همراهی دارند، گفت: طبق نظرسنجی‌ها بیش از ۸۰ درصد مردم از حجاب حمایت کردند و این باطن دین خواه ملت ایران را نشان می‌دهد.

وی با تاکید براین که کرسی داران مسئولیت‌ها باید جهادی عمل کنند و فعالیتی در تراز ملت انجام دهند و انگیزه خالصانه و اخلاص داشته باشند، گفت: دغدغه محرومان و دین را داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران شأن زکات واجب را فراتر و بالاتر دانست و گفت: هرچند اقلام مشمول زکات واجب در استان کم است اما میزان تولید گندم ۱۲۰ هزار تن بود و علاوه بر این دام سبک و سنگین زیادی در استان وجود دارد.

آیت الله لائینی با اشاره به برپایی جشنواره زکات در استان خواستار ارائه راهکارهایی برای تقویت فرهنگ زکات شد و گفت: زکات در آموزه‌های دینی و مدیریت اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی دارد.

امام جمعه ساری خواهان تقویت رسیدگی به محرومان و نیازمندان شد و گفت: حوادث اخیر به کار و کسب همگان آسیب زد و قشر نیازمندان آسیب بیشتری دیدند از این رو باید به آنان در شرایط کنونی خدمت و توجه بیشتری شود.

کد مطلب 5617659

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