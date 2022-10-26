اطلاعی از روزنامه نگار آمریکایی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن سوریه، منابع وابسته به وزارت خارجه سوریه از بحث مجدد مطرح شده از سوی عباس ابراهیم مدیر کل سازمان امنیت عمومی لبنان درباره اوستن تایس روزنامه نگار آمریکایی ابراز شگفتی کردند.

این منابع اعلام کردند: ما از بحث مجدد از میانجی گری سرتیب عباس ابراهیم درباره تایس که آمریکا مدعی است در سوریه مفقود شده است، ابراز تعجب می کنیم.

منابع مذکور تاکید کردند: هیچ مذاکره یا میانجی گری از سوی هیچ طرفی در این باره وجود ندارد و سوریه قبلاً بارها اعلام کرده است که اطلاعی از روزنامه نگار مذکور ندارد.

این واکنش سوریه ساعاتی پس از آن مطرح شد که مدیر کل سازمان امنیت عمومی لبنان کرده بود که کشورش همچنان در حال میانجیگری میان واشنگتن و دمشق درباره سرنوشت تایس است و این ماموریتِ «زمان‌بر و پیچیده» همچنان ادامه دارد.

وی افزوده بود: کارها به کندی پیش می رود، اما همانطور که باید باشد، پیش می‌رود و مذاکرات درباره این موضوع متوقف نشده است.