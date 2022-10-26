پافشاری حمید سوریان به استعفا از فدراسیون کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سوریان نایب رئیس مستعفی فدراسیون کشتی درباره قطع همکاری خود با فدراسیون گفت: از ۳ سال پیش با خواست علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی حاضر شدم و در این مدت سعی کردم که به هر شکلی که می‌توانم در بازگشت کشتی به دوران اوج کمک کنم، اما با وجود همه این اتفاقات خوب از یکسال پیش تصمیم گرفتم که از این مسئولیت کنار بروم.

سوریان با اشاره به این‌که مشکلی با مدیریت فدراسیون کشتی ندارد، ادامه داد: فکر می‌کنم نزدیک به دو دهه است که در کشتی هستم و در این مدت هم با تمام توان در خدمت کشتی بودم. برخلاف مسائلی که مطرح شده هیچ مشکلی هم بین من و مسئولان فدراسیون وجود ندارد. این دومین استعفای من در این یکسال اخیر بود که به خاطر رسیدن به مسائل شخصی به فدراسیون تحویل دادم.

نایب رئیس مستعفی فدراسیون کشتی تصریح کرد: بعد از استعفای من خیلی از رسانه‌ها به این سمت و سو رفتند که مشکلی بین من و علیرضا دبیر وجود دارد، اما ما همچنان مثل سابق دوست هستیم و تصمیمم برای خروج از فدراسیون کشتی فقط برای رسیدگی به امور شخصی بود. هیچ مشکلی با فدراسیون کشتی نداشتم و ندارم، اما امکان ادامه همکاری هم وجود ندارد.

دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن در پاسخ به این سوال که چرا ماجرای استعفای خود را تا قبل از این رسانه‌ای نکرده بود، تاکید کرد: در این یکسال به دلیل مسابقات مهمی که پیش رو بود و به دلیل حساسیت کار، در کنار تیم ملی کشتی فرنگی و فدراسیون بودم اما حالا ترجیح می‌دهم که دیگر در کشتی فرنگی نباشم. برای تیم‌های ملی کشتی و مدیریت فدراسیون در روزهای آتی هم آرزوی موفقیت دارم.

حمید سوریان همچنین با تقدیر از محمد بنا به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در این چند سال گفت: کیست که نداند محمد بنا چه مربی ارزشمندی است؟ بنا سال‌ها برای کشتی فرنگی ایران زحمت کشیده و این رشته را به تمام نداشته‌هایش رساند. دوران درخشان کشتی فرنگی با محمد بنا شروع شد و نتایجی به دست آمد که به این سادگی دیگر تکرار نمی‌شود. به حق هم عنوان بهترین مربی قرن را به خودش اختصاص داد. در بلگراد هم با آقای بنا درباره ادامه همکاری‌اش مفصل صحبت کردم، اما او تصمیمش را از قبل گرفته بود و راه بازگشت وجود نداشت.

او همچنین با اشاره به انتخاب حسن رنگرز ابراز امیدواری کرد که او بتواند کشتی فرنگی را در اوج نگه دارد و عنوان کرد: خوشبختانه الان هم بعد از محمد بنا تیم ملی کشتی فرنگی به کسی سپرده شده که اهل فن است و حتماً می‌تواند به کشتی فرنگی ایران کمک کند. حسن رنگرز قبل از این شایستگی‌اش را چه در عرصه مدیریت به واسطه حضور در نایب رئیسی فدراسیون و مدیرکلی ورزش مازندران و چه در عرصه فنی به واسطه حضور در لیگ برتر و سرمربیگری جوانان، قبل از این هم خودش را ثابت کرده و نتایجی هم که به همراه امیدها کسب کرد، نشان از لیاقت او برای حضور در تیم ملی کشتی فرنگی دارد.