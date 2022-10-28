تصمیم سوریان برای استعفا جدی است/ او ما را تنها نگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص قهرمانی تیم امید در رقابتهای جهانی گفت: قهرمانی تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ کشورمان در رقابتهای جهانی ۲۰۲۲ اسپانیا اتفاق بزرگ و خوبی بود. به نظر من این عنوان نتیجه زحمات محمد بنا و همچنین حمید باوفا در تیم جوانان بود که خوشبختانه با حضور کوتاه مدت من در رأس امور تیم امید بدست آمد.

وی در واکنش به همزمانی سرمربیگری تیم زیر ۲۳ سال و تیم بزرگسالان تاکید کرد: در رقابتهای قهرمانی امیدهای جهان دیدیم که تقریباً تمام کشورهای صاحب کشتی سرمربیان بزرگسالان آنها مسئولیت تیم امید را هم بر عهده داشتند. به نظر من این یک همپوشانی فنی و مثبت است که عمدتاً نفرات دوم و بعداً اول تیم بزرگسالان از تیم زیر ۲۳ سال هستند. طبیعتاً باید این نفرات در یک فرایند سازنده و مطلوب قرار گیرند و به تیم رده بزرگسالان برسند. این موضوع در تیم‌های ارمنستان، ازبکستان، گرجستان و ترکیه هم وجود دارد و اکثراً مدعیان کشتی جهان با همین مدل کار می‌کنند.

وی در ادامه به استعفای حمید سوریان از نایب رئیسی فدراسیون کشتی هم اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که ارتباط سوریان و علیرضا دبیر بسیار نزدیک و صمیمی و خارج از فضای کاری و اداری است. سوریان در یکسال گذشته بطور مکرر به دلیل مشکلات شخصی در فکر استعفا بود که این موضوع اصلاً به بحث مدیریت فدراسیون مربوط نمی‌شد.

وی ادامه داد: البته با توجه به ارتباط دبیر و سوریان بعید می‌دانم که رئیس فدراسیون با استعفای او موافقت کند و قطعاً این موضوع را نخواهد پذیرفت. همانطور که می‌دانید دبیر با همان ادبیات معمول خودش رفتن سوریان را قبول نمی‌کند چراکه فقدان سوریان برای کشتی فرنگی ناخوشایند است.

رنگرز خاطر نشان کرد: امیدوارم سوریان تجدید نظر کند. ما هنوز روزهای سختی داریم اما او همچنان بر استعفا پافشاری می‌کند و تصمیمش جدی است. به همین دلیل من هم از او خواهش می‌کنم با توجه به رقابتهای جهانی و المپیک پیش رو بماند و کنار ما باشد چراکه حضورش نه تنها برای کشتی فرنگی بلکه برای کل کشتی ما خوب است. واقعاً حیف است؛ سوریان تمام ذهن و روحش با کشتی است و افتخاراتش گویای این ادعاست.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان اظهار داشت: من از همان روز اول که به تیم ملی آمدم اولین صحبتم با سوریان بود و خواهش کردم که ما را تنها نگذارد. حضور او در بحث فنی و مدیریتی می‌تواند به ما کمک کند. ارتباط و تعامل با او برای بدنه مدیریتی و اجرایی ما لازم است و به عنوان یکی از مفاخر کشتی دنیا می‌تواند در بحث فنی به ما کمک کند. بودن و حضورش برای ما فرصت کم نظیری است و متأسفانه نمی‌توان خلأ او را با فرد دیگری پر کرد و مطمئناً آسیب آن در درازمدت به بدنه کشتی فرنگی وارد خواهد شد.