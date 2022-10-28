کتاب «شجره ممنوعه» چاپ سومی شد/نگاهی به خلقت و هستی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شجره ممنوعه» نوشته زهرا قاسمی چشم اندازی از نگاه به خلقت و هستی که پیرامون انسان و تأثیراتی که بر افعال جهان پدید آورده از حوادث پیشین و کنونی است که به تازگی توسط انتشارات اندیشه طلایی به چاپ سوم رسیده است.

سید حلیمه موسوی پژوهشگر درباره این‌کتاب نوشته است:

دسته‌ای که خواهان پاشیدن بذر امید، سرزندگی خیرخواهی و زیستن با روح، تن و جسم سالم در محیطی طبیعی و بزرگ که زمینه حیات انسان تا رسیدن به «انسان کامل» را دربردارد و اقوامی که دست در دست شیاطین سمبل رذالت و پستی از گذشته تا کنون بودند. حتی خلقت آدم و حوا هبوط بر زمین و چگونگی پیدایش خط حیات در طبیعت جهان رمز و رازهای نهفته و آشکار سخن به میان آورده است. افعالی چون قیام حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و عاشورا که سرخ‌ترین حادثه تا ظهور منتقم آل‌محمد (صل الله علیه و آله) که سبزترین آن است.

دسیسه‌ها و مکرهای پشت پرده یهود و شیاطین ستم‌روا که در طول تاریخ امان از انسان‌ها بریده‌اند و در پرورش روحیه تخریب و تزویر همچنان سالهای متمادی کار می‌کنند و تا آنجا مباحث این اثر پیش می‌رود که راه سعادت و شقاوت را در این بیان می‌کند. از جزئیات حقایقی پرده برمی‌دارد که روی زندگی انسان از بدو تولد و حتی قبل از آن اثر گذاشته و متأسفانه نیازمند تدبیر و چاره‌اندیشی است. از تغذیه‌های ناپاک و پاک، شناسایی طبع و مزاج‌ها، به مخاطره انداختن سلامت روح و روان و جسم انسان با تعمدهای سودجویانه برای بازداشتنش به رسیدن قله‌های کمال و اندیشه و حتی ثمره خوردن از ممنوعیاتی که ضررهای بی‌شمار دربردارد و البته با هدف‌های فراوان از جمله گشودن راه کسب و تجارت و رونق عده‌ای حتی به قیمت قربانی‌های فراوان از جمله شاکله‌های کتاب است.

در فصل ابتدایی کتاب که به طبع و مزاج‌ها پرداخته تا شروعی برای فصل‌های بعدی باشد و خواننده را با دنیا و مافیها و قوانین طبیعت مورد بحث می‌گذارد. همچنین در فصل هفتم جریانات وارد بر زندگی بشر را که تبیین خلق و خوی آدمی و تأثیرات آن تا نقطه‌های حساسی از شجره ممنوعه در تقابل شجره طیبه و برکندن شجره خبیثه را با یادآوری آیات شریفه از قرآن‌کریم فرا می‌گیرد. و آنچه بر جذابیت خواندن کتاب می‌افزاید موضوعاتی از روابط‌اجتماعی انسان می‌باشد و ریشه‌یابی آسیب‌ها از خبائثی مانند ترویج فساد و پیدایش مرض‌های ناعلاج روحی و جسمی توسط امکانات فعلی مانند نفوذ افکار شیطانی از طریق فضای مجازی، ایجاد اختلال در تغذیه سالم و روان، انتشار فرهنگ ناسالم که همگی از سوی معاندنان و دشمنان است که بر جزئیات رفتار، منش و زیستن مسلمانان جهان باعث بروز عامل کنش و واکنش‌هایی می‌شود و متأسفانه پیامدهای سو آن مشهود است برای آگاهی، هشدار و چاره‌اندیشی بیان شده است.

در واقع نویسنده می‌خواهد به مقصد جامع‌تری از زوایای جهان و رخدادهای آن هم برسد تا در نتیجه هدایت فکری را به جانب خیراندیشی و عاقبت‌اندیشی برساند.

بروز پدیده‌های ناخوشایندی که در برهه‌های مختلف بوجود آمدند مانند اسلام‌هراسی هولوکاستها، القاعده، تقویت مذاهب منحرف، تقویت روحیه تبرج و خودنمایی، کاهش اعتماد به نفس انسان‌ها تا رسیدن توسط بروز عمل‌های جراحی زیبایی، پیکرتراشی و غیره و در نتیجه از بین بردن رضایت انسان از خدا که ریشه در ناسپاسی دارد و تماماً خط مشی‌های نفوذی و شیطانی است که باطبع و مزاج و تأثیرات سموم و عدم نفوذی‌ها راهکار را نشان می‌دهد و معرفی می‌کند.

کتابی که اگر در رده سلامت روح و روان است و باید بگویم زوایای مختلف اجتماع، فرهنگ روانشناسی اعتقادی و حتی فلسفه را در محوریت موضوعات جای می‌دهد و برجسته‌تر اینکه از مفاهیم قرآنی آیات و روایات اسلامی بهره جسته است.

برای همین صراحتاً گفته می‌شود نگاه جهان‌بینی به حقایق بشر، محیط و سلامت عوامل مؤثر در سرگردانی بشر در تأمین سلامت جسم و روح و برچیدن دام‌های شیطانی در این راستا در تمامی مباحث دیده می‌شود و اگر چه نویسنده خود را خالی از ادعا و منیت می‌داند نگاهش به پدیده خلقت و دایره ممنوعیاتی که هر کدام دردسرهای فراوان برایش ایجاد می‌کند ممکن نیست همیشه مسائل دور و حاشیه‌ای باشد بلکه به شیوه‌های عادت و باور و عجین شدن با زندگی هستند و خطرات فراوانی برای انسان ناآگاه خواهند داشت. دقیقاً عکس این موضوع هم وجود دارد دانستن اصول حیات و زیستن، استفاده از منابع طبیعی سالم آشامیدنی و خوراکی‌ها و سپاس از رحمت بی انتهای الهی که هر پدیده و خلقتش معجزه برتر می‌تواند باشد و برای انسان و در خدمت او آفریده شده است تا باعث رسیدن به قرب حقیقی گردد. نکته قابل ذکر اینکه سلامت عقل و اندیشه به سلامت تن و جسم ارتباط دارد و لازمه ارتقا فکری رعایت همین اصل است.

با اینکه طب نوین در دو قرن اخیر بوجود آمده است و در درمان‌ها بسیار مؤثر و نجات بخش بوده اما طب سنتی از هزاران سال قبل قدمت داشته و ریشه و درمان علم و طب کنونی برگرفته و برپایه همین طب سنتی و قدیم می‌باشد یا می‌توان اینگونه گفت: ریشه طب جدید در علم سنتی و قدیم است که البته منافاتی ندارد که هر دو کنار هم به تعدیل و ترویج سلامت انسان کمک کنند اگر چه گام‌های شیطانی شرق و غرب در مبارزه با این اصول آرام نبوده و در تلاشند اما این نوع جنگ‌های شوم علیه مهدویت، نسل کشی‌ها تا پدیدار گشتن انواع فتنه‌های طبابت آلوده و سمی که از این گذرگاه‌ها هم چشم نبسته‌اند این کتاب هوشمند و مفید یاری گر جسم و روح انسان در مسیر آرامش و سلامت می‌باشد.

چاپ سوم این کتاب با ۱۹۲ صفحه، شمارگان ۱۴۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.