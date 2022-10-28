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۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۲

توسط انتشارات اندیشه طلایی؛

کتاب «شجره ممنوعه» چاپ سومی شد/نگاهی به خلقت و هستی

کتاب «شجره ممنوعه» چاپ سومی شد/نگاهی به خلقت و هستی

کتاب «شجره ممنوعه» نوشته زهرا قاسمی توسط انتشارات اندیشه طلایی به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «شجره ممنوعه» نوشته زهرا قاسمی چشم اندازی از نگاه به خلقت و هستی که پیرامون انسان و تأثیراتی که بر افعال جهان پدید آورده از حوادث پیشین و کنونی است که به تازگی توسط انتشارات اندیشه طلایی به چاپ سوم رسیده است.

سید حلیمه موسوی پژوهشگر درباره این‌کتاب نوشته است:

دسته‌ای که خواهان پاشیدن بذر امید، سرزندگی خیرخواهی و زیستن با روح، تن و جسم سالم در محیطی طبیعی و بزرگ که زمینه حیات انسان تا رسیدن به «انسان کامل» را دربردارد و اقوامی که دست در دست شیاطین سمبل رذالت و پستی از گذشته تا کنون بودند. حتی خلقت آدم و حوا هبوط بر زمین و چگونگی پیدایش خط حیات در طبیعت جهان رمز و رازهای نهفته و آشکار سخن به میان آورده است. افعالی چون قیام حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و عاشورا که سرخ‌ترین حادثه تا ظهور منتقم آل‌محمد (صل الله علیه و آله) که سبزترین آن است.

دسیسه‌ها و مکرهای پشت پرده یهود و شیاطین ستم‌روا که در طول تاریخ امان از انسان‌ها بریده‌اند و در پرورش روحیه تخریب و تزویر همچنان سالهای متمادی کار می‌کنند و تا آنجا مباحث این اثر پیش می‌رود که راه سعادت و شقاوت را در این بیان می‌کند. از جزئیات حقایقی پرده برمی‌دارد که روی زندگی انسان از بدو تولد و حتی قبل از آن اثر گذاشته و متأسفانه نیازمند تدبیر و چاره‌اندیشی است. از تغذیه‌های ناپاک و پاک، شناسایی طبع و مزاج‌ها، به مخاطره انداختن سلامت روح و روان و جسم انسان با تعمدهای سودجویانه برای بازداشتنش به رسیدن قله‌های کمال و اندیشه و حتی ثمره خوردن از ممنوعیاتی که ضررهای بی‌شمار دربردارد و البته با هدف‌های فراوان از جمله گشودن راه کسب و تجارت و رونق عده‌ای حتی به قیمت قربانی‌های فراوان از جمله شاکله‌های کتاب است.

در فصل ابتدایی کتاب که به طبع و مزاج‌ها پرداخته تا شروعی برای فصل‌های بعدی باشد و خواننده را با دنیا و مافیها و قوانین طبیعت مورد بحث می‌گذارد. همچنین در فصل هفتم جریانات وارد بر زندگی بشر را که تبیین خلق و خوی آدمی و تأثیرات آن تا نقطه‌های حساسی از شجره ممنوعه در تقابل شجره طیبه و برکندن شجره خبیثه را با یادآوری آیات شریفه از قرآن‌کریم فرا می‌گیرد. و آنچه بر جذابیت خواندن کتاب می‌افزاید موضوعاتی از روابط‌اجتماعی انسان می‌باشد و ریشه‌یابی آسیب‌ها از خبائثی مانند ترویج فساد و پیدایش مرض‌های ناعلاج روحی و جسمی توسط امکانات فعلی مانند نفوذ افکار شیطانی از طریق فضای مجازی، ایجاد اختلال در تغذیه سالم و روان، انتشار فرهنگ ناسالم که همگی از سوی معاندنان و دشمنان است که بر جزئیات رفتار، منش و زیستن مسلمانان جهان باعث بروز عامل کنش و واکنش‌هایی می‌شود و متأسفانه پیامدهای سو آن مشهود است برای آگاهی، هشدار و چاره‌اندیشی بیان شده است.

در واقع نویسنده می‌خواهد به مقصد جامع‌تری از زوایای جهان و رخدادهای آن هم برسد تا در نتیجه هدایت فکری را به جانب خیراندیشی و عاقبت‌اندیشی برساند.

بروز پدیده‌های ناخوشایندی که در برهه‌های مختلف بوجود آمدند مانند اسلام‌هراسی هولوکاستها، القاعده، تقویت مذاهب منحرف، تقویت روحیه تبرج و خودنمایی، کاهش اعتماد به نفس انسان‌ها تا رسیدن توسط بروز عمل‌های جراحی زیبایی، پیکرتراشی و غیره و در نتیجه از بین بردن رضایت انسان از خدا که ریشه در ناسپاسی دارد و تماماً خط مشی‌های نفوذی و شیطانی است که باطبع و مزاج و تأثیرات سموم و عدم نفوذی‌ها راهکار را نشان می‌دهد و معرفی می‌کند.

کتابی که اگر در رده سلامت روح و روان است و باید بگویم زوایای مختلف اجتماع، فرهنگ روانشناسی اعتقادی و حتی فلسفه را در محوریت موضوعات جای می‌دهد و برجسته‌تر اینکه از مفاهیم قرآنی آیات و روایات اسلامی بهره جسته است.

برای همین صراحتاً گفته می‌شود نگاه جهان‌بینی به حقایق بشر، محیط و سلامت عوامل مؤثر در سرگردانی بشر در تأمین سلامت جسم و روح و برچیدن دام‌های شیطانی در این راستا در تمامی مباحث دیده می‌شود و اگر چه نویسنده خود را خالی از ادعا و منیت می‌داند نگاهش به پدیده خلقت و دایره ممنوعیاتی که هر کدام دردسرهای فراوان برایش ایجاد می‌کند ممکن نیست همیشه مسائل دور و حاشیه‌ای باشد بلکه به شیوه‌های عادت و باور و عجین شدن با زندگی هستند و خطرات فراوانی برای انسان ناآگاه خواهند داشت. دقیقاً عکس این موضوع هم وجود دارد دانستن اصول حیات و زیستن، استفاده از منابع طبیعی سالم آشامیدنی و خوراکی‌ها و سپاس از رحمت بی انتهای الهی که هر پدیده و خلقتش معجزه برتر می‌تواند باشد و برای انسان و در خدمت او آفریده شده است تا باعث رسیدن به قرب حقیقی گردد. نکته قابل ذکر اینکه سلامت عقل و اندیشه به سلامت تن و جسم ارتباط دارد و لازمه ارتقا فکری رعایت همین اصل است.

با اینکه طب نوین در دو قرن اخیر بوجود آمده است و در درمان‌ها بسیار مؤثر و نجات بخش بوده اما طب سنتی از هزاران سال قبل قدمت داشته و ریشه و درمان علم و طب کنونی برگرفته و برپایه همین طب سنتی و قدیم می‌باشد یا می‌توان اینگونه گفت: ریشه طب جدید در علم سنتی و قدیم است که البته منافاتی ندارد که هر دو کنار هم به تعدیل و ترویج سلامت انسان کمک کنند اگر چه گام‌های شیطانی شرق و غرب در مبارزه با این اصول آرام نبوده و در تلاشند اما این نوع جنگ‌های شوم علیه مهدویت، نسل کشی‌ها تا پدیدار گشتن انواع فتنه‌های طبابت آلوده و سمی که از این گذرگاه‌ها هم چشم نبسته‌اند این کتاب هوشمند و مفید یاری گر جسم و روح انسان در مسیر آرامش و سلامت می‌باشد.

چاپ سوم این کتاب با ۱۹۲ صفحه، شمارگان ۱۴۰۰ نسخه و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5617753

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