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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۹

گفتگوی شبکه دو با سردبیر سابق ایران اینترنشنال

گفتگوی شبکه دو با سردبیر سابق ایران اینترنشنال

محمد منظرپور سردبیر جدا شده از شبکه ایران اینترنشنال یکی از مهمانان برنامه «سبز، سپید، سرخ» است که چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، محمد منظرپور سردبیر سابق ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و سردبیر بخش آمریکایی بی بی سی فارسی امشب با ویژه برنامه «سبز، سپید، سرخ» گفتگو می کند و از روابط پیچیده درون ایران اینترنشنال و همکاران ایرانی شبکه‌های فارسی زبان پرده بر می‌دارد.

این ویژه‌ برنامه سعی در نگاهی متفاوت به پشت‌پرده‌های رسانه‌ای اتفاقات اخیر داشته و تاکنون میزبان مهمانانی از جمله علی علیزاده، داریوش سجادی و .‌.. بوده است.

این ویژه‌ برنامه چهارشنبه چهارم آبان ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.

کد مطلب 5617771
عطیه موذن

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