گفتگوی شبکه دو با سردبیر سابق ایران اینترنشنال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، محمد منظرپور سردبیر سابق ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و سردبیر بخش آمریکایی بی بی سی فارسی امشب با ویژه برنامه «سبز، سپید، سرخ» گفتگو می کند و از روابط پیچیده درون ایران اینترنشنال و همکاران ایرانی شبکه‌های فارسی زبان پرده بر می‌دارد.

این ویژه‌ برنامه سعی در نگاهی متفاوت به پشت‌پرده‌های رسانه‌ای اتفاقات اخیر داشته و تاکنون میزبان مهمانانی از جمله علی علیزاده، داریوش سجادی و .‌.. بوده است.

این ویژه‌ برنامه چهارشنبه چهارم آبان ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.