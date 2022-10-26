به گزارش خبرنگار مهر، لیلا تقربی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش هفته سلامت بانوان در بوشهر با بیان اینکه یکی از بیماری‌های شایع زنان سرطان سینه است اظهار داشت: در سال گذشته متأسفانه ۶۳ نفر از بانوان هم استانی با این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

وی ضمن دعوت از بانوان هم استانی برای دریافت خدمات مامایی گفت: با غربالگری و تشخیص به‌موقع سرطان سینه می‌توان به درمان سریع و بهنگام این بیماری کمک کرد و شاهد کاهش آمار فوت به‌این‌علت باشیم.

مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: با توجه به اسناد بالادستی تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ است.

هدی دشتی افزود: بر اساس اصل ۲۱ قانون اساس دولت موظف است حقوق بانوان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.

این همایش با همکاری معاونت بهداشت و دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه و با هماهنگی دفتر بانوان و خانواده استانداری با موضوع هفته ملی سلامت بانوان برگزار شد.

در این نشست مباحثی با عناوین سلامت زنان و سبک زندگی (ناباروری) توسط دکتر انارکی مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده، سلامت زنان سلامت خانواده و جوانی جمعیت با ارائه دکتر احمدزاده رئیس گروه جوانی جمعیت، پوکی استخوان توسط دکتر حاجیونی، مدیر گروه بیماری‌های غیر واگیر و عوارض سقط‌جنین بر سلامت زنان و آشنایی با مرکز نَفَس توسط دکتر رضایی پزشک فوکال پوینت مرکز مردمی نفس ارائه شد.

در این همایش که با شعار «سلامت زنان، بنیان خانواده سالم و جامعه جوان» برگزار شد، بانوان شاغل در ادارات به‌صورت حضوری و غیرحضوری شرکت کردند.