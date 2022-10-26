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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۵۴

کارشناس علوم پزشکی بوشهر خبر داد؛

تشخیص زودهنگام سرطان‌های زنان در مراکز جامع سلامت استان بوشهر

تشخیص زودهنگام سرطان‌های زنان در مراکز جامع سلامت استان بوشهر

بوشهر- کارشناس سلامت میان‌سالان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خدمات مامایی و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع زنان در همه مراکز خدمات جامع سلامت استان بوشهر انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا تقربی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش هفته سلامت بانوان در بوشهر با بیان اینکه یکی از بیماری‌های شایع زنان سرطان سینه است اظهار داشت: در سال گذشته متأسفانه ۶۳ نفر از بانوان هم استانی با این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

وی ضمن دعوت از بانوان هم استانی برای دریافت خدمات مامایی گفت: با غربالگری و تشخیص به‌موقع سرطان سینه می‌توان به درمان سریع و بهنگام این بیماری کمک کرد و شاهد کاهش آمار فوت به‌این‌علت باشیم.

مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: با توجه به اسناد بالادستی تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ است.

هدی دشتی افزود: بر اساس اصل ۲۱ قانون اساس دولت موظف است حقوق بانوان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.

این همایش با همکاری معاونت بهداشت و دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه و با هماهنگی دفتر بانوان و خانواده استانداری با موضوع هفته ملی سلامت بانوان برگزار شد.

در این نشست مباحثی با عناوین سلامت زنان و سبک زندگی (ناباروری) توسط دکتر انارکی مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده، سلامت زنان سلامت خانواده و جوانی جمعیت با ارائه دکتر احمدزاده رئیس گروه جوانی جمعیت، پوکی استخوان توسط دکتر حاجیونی، مدیر گروه بیماری‌های غیر واگیر و عوارض سقط‌جنین بر سلامت زنان و آشنایی با مرکز نَفَس توسط دکتر رضایی پزشک فوکال پوینت مرکز مردمی نفس ارائه شد.

در این همایش که با شعار «سلامت زنان، بنیان خانواده سالم و جامعه جوان» برگزار شد، بانوان شاغل در ادارات به‌صورت حضوری و غیرحضوری شرکت کردند.

کد مطلب 5617780

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