پوربهی: غربالگری رایگان ناجی تعدادی از بانوان بوشهری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه پوربهی اظهار کرد: برگزاری طرح غربالگری رایگان در استان بوشهر موجب شد تعدادی از زنان استان، متوجه بیماری خود شده و نسبت به درمان به موقع اقدام کنند.

مدیر کل زنان و خانواده استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت چهاردهم در خصوص سلامت جسمی و روانی خانواده همچنین بهبود سطح شاخص‌های سلامت بهداشت بویژه بانوان، طرح غربالگری از تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سطح استان برگزار شد.

مدیر کل زنان و خانواده استانداری بوشهر بیان داشت: این طرح که توسط رابطین مراکز بهداشتی درمانی صورت گرفت و مورد استقبال زیادی قرار گرفت تاکنون چندین نفر از زنان از بیماری پنهان خود مطلع و در حال حاضر تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: این طرح با گفتمان و تاکید مشاور و رئیس امور زنان و خانواده وزارت کشور انجام شده که هدف از این پایش، بهبود وضعیت سلامت زنان و خانواده بود.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر یادآور شد: امیدوارم تداوم این طرح گامی مؤثر برای آینده‌ای روشن در کمک به خانواده‌ها با سلامت زنان و مادران جامعه باشد.