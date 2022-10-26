مدارس کشور به بیش از ۱۰۸ هزار مربی پرورشی نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقرزاده عصر چهارشنبه در ششمین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان اظهار داشت: از ۴۸ هزار مربی پرورشی، ۲۵ هزار مربی معادل نزدیک به ۵۰ درصد بالای ۲۰ سال سابقه کار دارند و هفت هزار نفر از آنان امسال بازنشسته می‌شوند.

وی با اشاره به بحران نیروی انسانی در این وزارتخانه گفت: مقرر است که یک تا سه ساعت در هفته روحانیان در مدارس به معاونان پرورشی کمک کنند ولی این وقت بیشتر به برگزاری نمازهای جماعت اختصاص می‌یابد و تأثیر چندانی روی جبران کمبود فعلی مربیان پرورشی ندارد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال تنها ۵۰۰ نیروی پرورشی اضافه شد که بسیار کم است، خاطرنشان کرد: مخاطب امروز ما از ما دور است و برخی با هدف به دنبال آن هستند که ارتباط ما را با نسل جدید کم کنند و به همین دلیل ما باید روش خود را نسبت به شرایط فعلی تغییر دهیم.

باقرزاده تصریح کرد: در روشی که دشمن پیش گرفته روند رفتاری دختران و پسران متفاوت شده است، شرایط اخیر با درصد زیادی دختران از پسران جلوتر بودند و به نظر می‌رسد دغدغه دختران کمتر دیده شده است.

وی ادامه داد: باید برای ۹ ماه سال تحصیلی حداقل بین ۲ تا سه ماه روی مخاطب کار شود زیرا این مخاطب کم حوصله و خشن و غالب آنها از طبقه مرفه هستند هر چند تعداد این عده خیلی کم است شاید یک‌دهم درصد باشد، اما همین تعداد هم مشکل‌زا هستند و تنها راه حرف‌زدن با این عده است که باید در دستور کار باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ابراز داشت: این کاری که بتازگی مسئولان در حال انجام هستند امیدواریم نمایشی نباشد و تداوم داشته باشد تا به دغدغه افراد و گروه‌ها توجه شود، به دغدغه همین نوجوانی که قرآن می‌خواند نیز باید توجه شود تا ابهامی پیش نیاید.

به گزارش مهر ششمین دوره توانمندسازی مدیران مراکز دارالقرآن کشور با حضور ۹۰۰ شرکت کننده از امروز (چهارشنبه) با هدف توان افزایی و بازآموزی آموزش‌های قرآنی به مدت سه روز در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار می‌شود.

‌