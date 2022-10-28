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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

استاندار خوزستان:

دستگاه‌های امنیتی پاسخ بازدارنده به تروریست‌های شاهچراغ می دهند

دستگاه‌های امنیتی پاسخ بازدارنده به تروریست‌های شاهچراغ می دهند

اهواز- استاندار خوزستان ضمن محکومیت عاملان حادثه تروریستی در حرم حضرت شاهچراغ گفت: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور، پاسخ بازدارنده به عاملان خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان در پیامی شهادت جمعی از هم‌وطنانمان را در حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تسلیت گفت.

در این پیام عنوان شده است: «اتفاق رخ داده در بارگاه منور حضرت شاهچراغ (ع) ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران بود که این بار از آن حرم شریف طنین‌انداز شد و سندی دیگر بر جنایات و توحش دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را برای جهانیان و اهل حقیقت نمایان ساخت».

در این پیام تاکید شده است: «تجربه نشان داده است اینگونه حرکات قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور، به آمران و طراحان آن پاسخ درخور و بازدارنده خواهند داد».

کد مطلب 5618484

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