به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان در پیامی شهادت جمعی از هم‌وطنانمان را در حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تسلیت گفت.

در این پیام عنوان شده است: «اتفاق رخ داده در بارگاه منور حضرت شاهچراغ (ع) ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران بود که این بار از آن حرم شریف طنین‌انداز شد و سندی دیگر بر جنایات و توحش دشمنان نظام و انقلاب اسلامی را برای جهانیان و اهل حقیقت نمایان ساخت».

در این پیام تاکید شده است: «تجربه نشان داده است اینگونه حرکات قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه‌های این جنایت کور، به آمران و طراحان آن پاسخ درخور و بازدارنده خواهند داد».