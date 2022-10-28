پیام تسلیت هلدینگ سیمان غدیر به مناسبت شهادت فریدالدین معصومی

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام روابط عمومی هلدینگ سیمان غدیر آمده است: بازهم صدای مظلومیت عاشقان آل الله این بار در صحن و سرای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی علیه‌السلام پیچید تا در گذرگاه دیگری از مسیر متعالی انقلاب خمینی کبیر گواهی بر گفته آن پیر فرزانه باشد که بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود.

مجموعه مدیریت و کارکنان هلدینگ سیمان غدیر، شهادت مظلومانه برادری عزیز و مدیری توانمند از خانواده بزرگ غدیر، شهید دکتر سید فرید الدین معصومی از زائران و نمازگزاران عاشق آل الله در حرم شاهچراغ را به محضر حضرت ولیعصر اروحنا له الفدا، رهبر معظم انقلاب، مردم شریف کشورمان و همچنین به همکاران خود در هلدینگ برق و انرژی غدیر و خانواده‌های داغدار این حادثه تروریستی تبریک و تسلیت عرض نموده و از خدای متعال برای بازماندگان صبر جزیل و برای روح بلند شهدای حرم شاهچراغ، همنشینی با سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) را مسالت می‌نمایم.

آئین تشییع پیکر مطهر شهید «دکتر سید فریدالدین معصومی» از مدیران جهادی و انقلابی و توانمند هلدینگ سیمان غدیر که در حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز به فیض شهادت نائل آمد از بهشت زهرا (س) خانه شهید تا قطعه ۲۶ گلزار شهدا برگزار می‌شود.

زیارت عاشورا و وداع با پیکر مطهر شهید در روز جمعه ششم آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.