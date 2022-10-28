اعلام شعار هفته کتاب و انتشار کتب جدید

خبرگزاری مهر؛ گروه فرهنگ و ادب: این هفته در حوزه کتاب و ادبیات هفته آرامی را پشت سر گذاشتیم و تنها پنج خبر مهم در این گزارش جمع‌آوری شده است که البته انتشار کتاب‌های جدید سهم بیشتر آن را به خود اختصاص دادند؛ اما یکی از خبرهای مهم این هفته حضور مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در خبرگزاری مهر و اعلام آغاز به کار هفته کتاب با شعار «ما همانیم که می خوانیم» است.

مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید:

کتاب «اطلس اندیشه معاصر عرب» منتشر شد

کتاب «اطلس اندیشه معاصر عرب» با پژوهش حسن علی‌پوروحید به‌تازگی با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، توسط شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است.

این‌کتاب با ۱۰۲۰ صفحه و شمارگان هزار نسخه منتشر شده است.

کتاب «بی‌آرام» روانه بازار نشر شد

کتاب «بی‌آرام» شامل خاطرات دوستان و همرزمان شهید اسماعیل فرجوانی فرمانده تیپ یکم لشکر هفت حضرت ولی‌عصر (عج) و فرمانده گردان کربلا، به‌قلم فاطمه بهبودی به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب با ۳۲۴ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۱۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

هفته کتاب با شعار «ما همانیم که می‌خوانیم» آغاز می‌شود

علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران صبح دوشنبه دوم آبان با حضور در خبرگزاری مهر درباره برنامه‌های خانه کتاب و ادبیات در هفته کتاب گفت: هفته کتاب از ۲۱ تا ۲۷ آبان ماه با شعار «ما همانیم که می خوانیم» آغاز، و ۲۴ آبان که روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار است روز میانی این هفته محسوب می‌شود.

وی افزود: در هفته کتاب هر روز به یک سرفصل اختصاص داده شده که عناوین این‌سرفصل‌ها به این‌ترتیب است:

روز اول: کتاب، دانش آموز، آینده

روز دوم: کتاب، خانواده، زندگی آگاهانه

روز سوم: کتاب، دانشجو، پیشرفت دانش بنیان

روز چهارم: کتاب، کتابخوانی و کتابدار

روز پنجم: کتاب، رسانه و زبان فارسی

روز ششم: ناشران، کتابفروشان و ارکان صنعت نشر

روز هفتم: کتاب، ورزش و جوانمردی کتاب

«روسیه بدون پوتین؛ پول، قدرت و افسانه‌های جنگ سرد نوین» منتشر شد

کتاب «روسیه بدون پوتین؛ پول، قدرت و افسانه‌های جنگ سرد نوین» نوشته تونی وود به‌تازگی با ترجمه پیروز اشرف توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب با ۲۳۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۰ هزار تومان منتشر شده است.

رمان «مسند عقاب» روانه بازار نشر شد

رمان «مسند عقاب» نوشته کارلوس فوئنتس به‌تازگی با ترجمه مهدی سرایی توسط نشر افق منتشر شده است.

این‌کتاب صدوپنجاه‌ویکمین رمان مجموعه «ادبیات امروز» است که این‌ناشر چاپ می‌کند و با ۴۸۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان منتشر شده و به‌زودی راهی کتابفروشی‌ها می‌شود.