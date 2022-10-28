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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

ایران با دو نماینده در لیگ بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا

ایران با دو نماینده در لیگ بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا

با پیگیری فدراسیون بسکتبال، ایران با دو نماینده در لیگ بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، فیبا آسیا سهمیه ایران برای حضور در مسابقات لیگ بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا را در دور جدید این رویداد، فقط یک سهمیه قرار داده بود و تیم شهرداری گرگان به عنوان قهرمان لیگ برتر فصل ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ جواز حضور در این مسابقات را داشت.

با پیگیری و حمایت فدراسیون بسکتبال و مذاکرات رئیس فدراسیون با «هاگوپ خاجیریان» مدیر دفتر منطقه‌ای فیبا در حوزه آسیا در نهایت، سهمیه دوم هم به ایران تعلق گرفت تا برای حضور در این مسابقات تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل لیگ برتر بسکتبال دو نماینده ایران در مسابقات بسکتبال در غرب آسیا باشند.

پیش تر هم نماینده فیبا آسیا در ایران با رئیس فدراسیون و مسئولان تیم ذوب آهن در این خصوص جلسه داشتند.

مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ بسکتبال غرب آسیا، امروز جمعه ششم آبان ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در بیروت لبنان آغاز می‌شود و حریفان تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان در این مسابقات مشخص می‌شوند.

کد مطلب 5618750

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