حریفان نمایندگان ایران در لیگ بسکتبال غرب آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های لیگ بسکتبال باشگاه های غرب آسیا پس از سه ساله وقفه برگزار خواهد شد.

۸ تیم از کشورهای ایران، لبنان، فلسطین، سوریه برگزارکننده این دوره از مسابقات خواهند بود. شهرداری گرگان و ذوب آهن اصفهان هم دو نماینده ایران در لیگ باشگاهی بسکتبال غرب آسیا هستند. این دو تیم به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر کشور در این رقابت ها شرکت می کنند.

قرعه کشی لیگ باشگاهی غرب آسیا انجام شده و بر اساس آن حریفان نمایندگان کشورمان در این رقابت ها به این شرح مشخص شده اند:

گروه A: بیروت لبنان ، الاتحاد سوریه، ارتودوکس رام الله فلسطین، ذوب آهن اصفهان

گروه B: شهرداری گرگان، الریاضی لبنان، الکرامه سوریه، نفت سوریه

آخرین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا سال ۲۰۱۹ برگزار شد و با قهرمانی تیم شیمیدر ایران به پایان رسید. پتروشیمی دیگر نماینده ایران در آن دوره رقابت ها بود که نایب قهرمان شد.

مسابقات بسکتبال لیگ غرب آسیا از ۲۸ آذرماه آغاز می شود. قرار است این رقابت ها به صورت رفت و برگشت برگزار شود.

همزمان با غرب آسیا، رقابت های لیگ خلیج هم با حضور ۸ تیم برگزار می شود. گروه بندی تیم های شرکت کننده در این منطقه به این شرح است:

گروه A: الهلال عربستان، شباب الاهلی امارات، البشائر عمان و کاظما کویت

گروه B: منامه بحرین، السد قطر، الکویت کویت و النصر عربستان

پس از دیدارهای رفت و برگشت از هر منطقه و راهیابی تیم‌ها به نیمه‌نهایی و فینال و رده‌بندی، ۳ تیم برتر به دور بعد راه می‌یابند تا با قهرمانان هند و قزاقستان (مجموع ۸ تیم) مرحله پایانی را برگزار کنند. در نهایت دو تیم راه یافته به فینال سوپرلیگ غرب آسیا، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را کسب می‌کنند.