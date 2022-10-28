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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱

خانه احزاب‌ در بیانیه‌ای؛

آمران، طراحان و عاملان جنایت تروریستی شیراز قصاص خواهند شد

آمران، طراحان و عاملان جنایت تروریستی شیراز قصاص خواهند شد

خانه احزاب در واکنش به حادثه تروریستی شیراز در بیانیه‌ای تاکید کرد: آمران، طراحان و عاملان این جنایت بدانند در آینده‌ای که دور هم نیست، قصاص خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه احزاب با صدور بیانیه‌ای، حادثه تروریستی شیراز را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون

تیراندازی و حمله‌ی تروریستی به نمازگزاران حرم حضرت احمد بن موسی (ع)، که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از زائران و نمازگزاران شد، در واقع انتقام کور استکبار شکست خورده و درمانده‌ی آمریکایی- صهیونیستی از مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

تروریست‌های وهابی تکفیری آمریکا ساخته پس از ناکامی در طراحی و اجرای نا آرامی‌های اخیر و عدم همراهی مردم مأموریت یافتند با ارتکاب این جنایت وحشیانه در شیراز و شهادت مردم بیگناه زمینه انتقام ازملت انقلابی ایران را برای اربابانشان فراهم نمایند.
به ملت عزیز ایران و خانواده‌های داغدار، رهبری معظم انقلاب اسلامی و ساحت مقدس امام زمان (عج) تسلیت می‌گوئیم

خانه احزاب ایران ضمن محکومیت شدید این جنایت، از نیروهای امنیتی و انتظامی می‌خواهد برخورد قاطع و جدی نماید و یادآوری می‌کند حفظ جان و مال و ناموس و امنیت شهروندان ایرانی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است.

مدعیان دروغین حقوق بشر و جنایتکاران غربی-صهیونیستی که خود داعش را پروانده اند و به جان جهان اسلام روا کردند، باری دیگر عداوت و قساوت خود را نشان دادند.

آمران، طراحان و عاملان این جنایت بدانند در آینده‌ای که دور هم نیست قصاص خواهند شد.

تروریست‌های وهابی تکفیری آمریکا ساخته پس از ناکامی در طراحی و اجرای نا آرامی‌های اخیر و عدم همراهی مردم مأموریت یافتند با ارتکاب این جنایت وحشیانه در شیراز و شهادت مردم بیگناه زمینه انتقام ازملت انقلابی ایران را برای اربابانشان فراهم نمایند.

خانه احزاب ایران ضمن محکوم نمودن این جنایت و عرض تسلیت به ملت عزیز ایران، خانواده‌های داغدار، رهبری معظم انقلاب و ساحت مقدس امام زمان (عج) از نیروهای امنیتی و انتظامی می‌خواهد با عوامل فتنه و اغتشاشگران قاطع و جدی وارد عمل شوند و یادآوری می‌کند حفظ جان، مال، ناموس و امنیت شهروندان ایرانی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است.

چهارم آبان روز شهادت عزیزانمان در شیراز و در حرم حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) به عنوان سند جنایت آمریکا در حافظه ملت ما ثبت شده است.

کد مطلب 5618752

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    نظرات

    • نسیم IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      انشاالله یعنی همه ملت ایران از جمله خانواده شهدای حرمین شاه چراغ و اون بچه های مظلوم بیگناه که یتیم شدن منتظر این لحظه هستن تا به آرامش برسیم .

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