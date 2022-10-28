آمران، طراحان و عاملان جنایت تروریستی شیراز قصاص خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه احزاب با صدور بیانیه‌ای، حادثه تروریستی شیراز را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون

تیراندازی و حمله‌ی تروریستی به نمازگزاران حرم حضرت احمد بن موسی (ع)، که منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از زائران و نمازگزاران شد، در واقع انتقام کور استکبار شکست خورده و درمانده‌ی آمریکایی- صهیونیستی از مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

تروریست‌های وهابی تکفیری آمریکا ساخته پس از ناکامی در طراحی و اجرای نا آرامی‌های اخیر و عدم همراهی مردم مأموریت یافتند با ارتکاب این جنایت وحشیانه در شیراز و شهادت مردم بیگناه زمینه انتقام ازملت انقلابی ایران را برای اربابانشان فراهم نمایند.

به ملت عزیز ایران و خانواده‌های داغدار، رهبری معظم انقلاب اسلامی و ساحت مقدس امام زمان (عج) تسلیت می‌گوئیم

خانه احزاب ایران ضمن محکومیت شدید این جنایت، از نیروهای امنیتی و انتظامی می‌خواهد برخورد قاطع و جدی نماید و یادآوری می‌کند حفظ جان و مال و ناموس و امنیت شهروندان ایرانی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است.

مدعیان دروغین حقوق بشر و جنایتکاران غربی-صهیونیستی که خود داعش را پروانده اند و به جان جهان اسلام روا کردند، باری دیگر عداوت و قساوت خود را نشان دادند.

آمران، طراحان و عاملان این جنایت بدانند در آینده‌ای که دور هم نیست قصاص خواهند شد.

تروریست‌های وهابی تکفیری آمریکا ساخته پس از ناکامی در طراحی و اجرای نا آرامی‌های اخیر و عدم همراهی مردم مأموریت یافتند با ارتکاب این جنایت وحشیانه در شیراز و شهادت مردم بیگناه زمینه انتقام ازملت انقلابی ایران را برای اربابانشان فراهم نمایند.



خانه احزاب ایران ضمن محکوم نمودن این جنایت و عرض تسلیت به ملت عزیز ایران، خانواده‌های داغدار، رهبری معظم انقلاب و ساحت مقدس امام زمان (عج) از نیروهای امنیتی و انتظامی می‌خواهد با عوامل فتنه و اغتشاشگران قاطع و جدی وارد عمل شوند و یادآوری می‌کند حفظ جان، مال، ناموس و امنیت شهروندان ایرانی خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است.

چهارم آبان روز شهادت عزیزانمان در شیراز و در حرم حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) به عنوان سند جنایت آمریکا در حافظه ملت ما ثبت شده است.