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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

تنوع اقوام بزرگترین سرمایه ایران است

تنوع اقوام بزرگترین سرمایه ایران است

شوشتر- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: بزرگترین سرمایه امروز ایران تنوع اقوام است که باید این را به نوجوانان و نسل‌های بعد منتقل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی در همایش شعر که در شوشتر برگزار شد، اظهار کرد: بزرگترین سرمایه امروز ایران تنوع اقوام است و ما باید آداب و رسوم خودمان را به فرزندان، نوجوانان و نسل‌های بعد منتقل کنیم.

وی افزود: شهرستان شوشتر دارای فرهنگ و رنگین کمانی از اقوام است که ارزش‌های فرهنگی این شهرستان در آینده باید در قالب هنر، نمایش و کتاب منعکس شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد: برنامه‌هایی برای سازه‌های آبی و صنایع دستی در شهرستان شوشتر با شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهرداری و شورای شهر ایجاد شده است.

وی گفت: رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که صنایع فرهنگی را که دارای ارزش‌های فرهنگی و معنوی هستند از طریق فناوری‌های نوین و قابل تولید و توزیع در زندگی مردم تکثیر شود.

کد مطلب 5618783

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