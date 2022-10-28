خواص جامعه جوانان را آگاه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه ۱۵ نفر شهید و حدود ۱۹ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این حمله به دنبال اغتشاشات ۲ هفته اخیر اتفاق افتاد که برخی از معدود مکان‌هایی انجام دادند، البته لا به لای اغتشاشات البته همواره اعتراضات بحقی وجود دارد که باید رسیدگی شود.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه دیروز با تعدادی از معترضان بحق جلساتی را داشتیم و مشکلات آنها را شنیدیم، اضافه کرد: بهتر است تا قبل از کشیده شدن این اعتراضات به خیابان‌ها گفتمان درون سازمانی انجام شود.

وی تاکید کرد: اعتراضات بحق حق قانونی مردم است، باید مکانی برای اعتراضات راه‌اندازی شود، اعتراضات باید شنیده شود و نیازها برطرف شود.

آیت‌الله مهدوی با بیان اینکه همه ما از حق قانونی افراد دفاع می‌کنیم، ادامه داد: اما آن چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که در این اعتراضات برخی اغتشاش‌گران اعتراضات را به سمت تخریب، فحاشی و نابود کردن می‌کشانند و اصل قضیه را از بین می‌برند، آنها بقای خود را در اغتشاش می‌بینند.

وی ادامه داد: تخریب و فحاشی کار افرادی است که ناحق خواسته‌ای دارند، دشنام دادن کار مسلمانان نیست و افراد بی تربیت دشنام می‌دهند.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه در فضای نا امن همه ضرر می‌کنند، افزود: در این فضا احقاق حقوق افراد نیز به فراموشی سپرده می‌شود، نباید اجازه دهیم دشمنان سو استفاده کنند.

وی گفت: اخیراً جلسه‌ای را با برخی از کشاورزانی که حق آنها ادا نشده جلسه‌ای را داشتم که اظهار می‌کردند که در این شرایط اعتراض نمی‌کنند و این امر بیانگر این است که کشاورزان خاک کشورشان را دوست دارند.

تروریست‌ها به شخصیت و جایگاه افراد توجهی ندارند

آیت‌آلله مهدوی با بیان اینکه تروریست‌ها به شخصیت و جایگاه افراد توجهی ندارند، ابراز داشت: آنها به دنبال قتل عام بیشتر هستند و در این شرایط وظیفه ما این است که همه فریادها و صداهای خودمان را به سمت دشمنانی ببریم که از خارج این اغتشاشات را حمایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه شعار «مرگ بر آمریکا» شعاری دارای استدلال عقلی است، ابراز داشت: تا وقتی که دشمن بر اهداف و کار خود پافشاری می‌کند و اغتشاش می‌کند و به دنبال تجزیه ایران است ما از شعار خود دست بر نمی‌داریم.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه سخنگوی دولت آمریکا در مصاحبه خود ۱۵ دقیقه از اغتشاشات ایران حمایت می‌کند اما در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص حمله تروریستی به شاهچراغ اظهار بی اطلاعی می‌کند، افزود: مردم باید بدانند که دشمن نسبت به ایران کینه و خشم دارد و این خشم نتیجه مقاومت مردم است.

مادامی که مردم حامی دین، کشور و رهبر باشند، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

وی با بیان اینکه تا مادامی که مردم حامی دین، کشور و رهبر باشند، دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، ادامه داد: هفته گذشته نیز دشمنان در پایتخت آلمان تجمعی را داشتند که این تجمع آبروریزی برای آنها بود، پول زیادی برای این تجمع هزینه شد، بلیط رفت و برگشت مجانی دادند، تلاش کردند غذای مجانی بدهند و مکانی برای اسکان بدهند اما تنها سه درصد از کل ایرانیان خارج از کشور در این تجمع شرکت کردند و این نکات زیبایی است که باید توجه داشته باشند.

آیت‌الله مهدوی با بیان اینکه باید اعتراضات بحق را از اغتشاشات جدا کنیم، ابراز داشت: باید بحث آب از سوی مسئولان جدی گرفته شود از سویی به مطالبات صنوف نیز رسیدگی لازم صورت گیرد.

وی گفت: خواص جامعه، فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه و رهبران فکری جامعه باید جوانان را نسبت به شرایط فعلی آگاه کنند؛ آحاد جامعه امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنند، طی چند روز برخی به زور قصد تحمیل فرهنگ بی حجابی، بی غیرتی و فحشاء در کشور را داشتند.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه برخی از این افراد پول از خارج گرفته‌اند، افزود: برخی نیز ناآگاه هستند و دلایل عقلی حجاب را نمی‌دانند و از این رو باید از نظر عقلی اهمیت حجاب بیان شود.

وی با بیان اینکه همه در جامعه نیاز به هوای پاک دارند، افزود: لباس کامل منجر به جامعه پاک می‌شود، باید این استدلال‌ها برای همه جوانان گفته شود، کشورهای غربی به زور و جبر حجاب را از سر زنان جدا می‌کنند.

آیت‌الله مهدوی افزود: درخواست ما از نیروی انتظامی و دستگاه قضائی درخواست داریم که با قوت با اشراری که به دنبال بی حیایی و فحشاء در جامعه هستند، برخورد شود.