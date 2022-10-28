الزام نصب دستگاه های اندازه گیری سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در بازدید از انبار های شرکت پخش فرآورده های نفتی استان اظهارداشت: در این بازدید، ضمن بررسی مسائل و موضوعات مطرح شده توسط مسئولان این مجموعه، اندازه گیری اوزان و احجام توزیع فرآورده های نفتی به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در خصوص سوخت رسانی به نیروگاه های استان که از طریق خودرو و کامیون، سوخت مورد نیاز خود را دریافت میکنند نیز دستورات ویژه ای برای اتصال آنها به خط لوله انتقال فرآورده های نفتی صادر شد.

قهرمانی تصریح کرد: همچنین مباحث مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی و موضوعات مرتبط با پدافند غیر عامل از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مقام قضایی بیان داشت: انبارهای شرکت پخش فرآورده های نفتی استان در بندرعباس بزرگترین مجموعه انبارهای عملیاتی کشور است که بخش اعظمی از سوخت و فرآورده نفتی کشور از این محل تأمین می‌شود و با توجه به اهمیتی که دارد، مسائل و مواردی که در این محل مربوط به حوزه قضایی است با ورود دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس مورد تأکید قرار گرفته است.

قهرمانی از الزام شرکت‌های تولیدکننده فرآورده های نفتی به نصب دستگاه های دقیق اندازه گیری نیز خبر داد و گفت با استفاده از این تکنولوژی سعی می شود در جریان تحویل و تحول فراورده ها و در مقایسه و ارزیابی ها مشکلی پیش نیاید.

وی افزود: در خصوص موضوع حقوق عامه نیز با ورود دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در مورد آلودگی هایی که ممکن است صنایع همجوار ایجاد کنند تدابیر لازم اندیشیده شده است.

قهرمانی همچنین تأکید کرد: به منظور حفظ حقوق عامه با توجه به تردد حجم زیادی از کامیون ها که در برخی از روزها بالغ بر هزار کامیون در این محل اقدام به سوخت گیری و انتقال آن به سراسر کشور می نمایند نیز مقرر شد: با ورود دستگاه قضایی به این موضوع تصمیم گیری شود تا انتقال فرآورده ها به سمت انتقال از طریق خطوط لوله و استفاده از ریل و روش های کم خطر تر پیش برود.