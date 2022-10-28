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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۲

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد؛

الزام نصب دستگاه های اندازه گیری سوخت

الزام نصب دستگاه های اندازه گیری سوخت

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان بر الزام شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی به نصب دستگاه های دقیق اندازه گیری سوخت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در بازدید از انبار های شرکت پخش فرآورده های نفتی استان اظهارداشت: در این بازدید، ضمن بررسی مسائل و موضوعات مطرح شده توسط مسئولان این مجموعه، اندازه گیری اوزان و احجام توزیع فرآورده های نفتی به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در خصوص سوخت رسانی به نیروگاه های استان که از طریق خودرو و کامیون، سوخت مورد نیاز خود را دریافت میکنند نیز دستورات ویژه ای برای اتصال آنها به خط لوله انتقال فرآورده های نفتی صادر شد.

قهرمانی تصریح کرد: همچنین مباحث مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی و موضوعات مرتبط با پدافند غیر عامل از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این مقام قضایی بیان داشت: انبارهای شرکت پخش فرآورده های نفتی استان در بندرعباس بزرگترین مجموعه انبارهای عملیاتی کشور است که بخش اعظمی از سوخت و فرآورده نفتی کشور از این محل تأمین می‌شود و با توجه به اهمیتی که دارد، مسائل و مواردی که در این محل مربوط به حوزه قضایی است با ورود دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس مورد تأکید قرار گرفته است.

قهرمانی از الزام شرکت‌های تولیدکننده فرآورده های نفتی به نصب دستگاه های دقیق اندازه گیری نیز خبر داد و گفت با استفاده از این تکنولوژی سعی می شود در جریان تحویل و تحول فراورده ها و در مقایسه و ارزیابی ها مشکلی پیش نیاید.

وی افزود: در خصوص موضوع حقوق عامه نیز با ورود دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس در مورد آلودگی هایی که ممکن است صنایع همجوار ایجاد کنند تدابیر لازم اندیشیده شده است.

قهرمانی همچنین تأکید کرد: به منظور حفظ حقوق عامه با توجه به تردد حجم زیادی از کامیون ها که در برخی از روزها بالغ بر هزار کامیون در این محل اقدام به سوخت گیری و انتقال آن به سراسر کشور می نمایند نیز مقرر شد: با ورود دستگاه قضایی به این موضوع تصمیم گیری شود تا انتقال فرآورده ها به سمت انتقال از طریق خطوط لوله و استفاده از ریل و روش های کم خطر تر پیش برود.

کد مطلب 5618917

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