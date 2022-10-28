پیکر شهید «علی نظری» بر دستان مردم قدرشناس ملایر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه چهارم آبان ماه بود که سروان علی نظری از پاسداران ناحیه ملایر در تعقیب و گریز اغتشاشگران به ضرب گلوله به درجه رفیع شهادت رسید.

سروان علی نظری متولد سال ۱۳۶۵ بود که از وی یک فرزند دختر به یادگار مانده است.

به گفته مسئولین ارشد، دستگیری قاتل پاسدارامنیت شهید علی نظری کمتراز ۱۲ ساعت توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استان همدان به انجام رسید؛ به نوعی که در یک کار اطلاعاتی و امنیتی استان پنج نفر از عوامل ترور سرگرد پاسدار شهید علی نظری دستگیر و بازداشت شدند و ۴ نفر دیگر شناسایی و پیگیری جهت دستگیری آنها در دستور کار قرار دارد.

امروز، جمعه ششم آبانماه ۱۴۰۱، شهرستان ملایر، دیار مردمان با غیرت و مؤمن و قدرشناس کشورمان میزبان این شهید بزرگوار بود.

زن و مرد، پیر و جوان، کودک و نوجوان و جوانان همه و همه آمده بودند و با دستان گره کرده بار دیگر نشان دادند که برایشان خون تک تک این جوانان میهمن دوست و مدافع امنیت مهم بوده و قدر آن را می‌دانند.

همه آمده بودند

به راستی که ملایری‌ها بار دیگر نشان دادند، همواره تا پای جان پای آرمان‌های متعالی نظام و انقلاب ایستاده‌اند. مردم دیاری که خاستگاه ۱۱۰۰ شهید گلگون کفن است، امروز نیز برای بدرقه شهید نظری بار دیگر سنگ تمام گذاشتند.

امروز مردم ملایر بار دیگر به یاد «شهید حاج حسن تاجوک»، «‌روحانی شهید احمد جوکار»، ۲۸۵ شهید ارتش ملایر و یک‌هزار و ۱۰۰ شهید ملایری شأن و شهدای مدافع حرم این شهرستان؛ شهیدان حاج حیدر ابراهیم خانی، سعید شاملو و محسن فانوسی قدم در راه گذاشته و با شعار لبیک یا خامنه ای تمامی فتنه اندیشان و دشمنان این مرز و بوم را دلسرد کردند.

پیکر شهید مدافع امنیت «علی نظری» اگر چه امروز بر دستان مردم قدرشناس ملایر تشییع شد اما برای همیشه یاد این شهید بزرگوار بر صفحه‌های تاریخ این شهرستان، استان همدان و ایران سربلند باقیست.